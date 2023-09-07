В Россию привезли рамный 7-местный внедорожник BAIC BJ60: сколько он стоит?

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Журналисты «Российской газеты» обнаружили на одном из отечественных классифайдов объявление о продаже новеньких китайских внедорожников BAIC BJ60 2023 года выпуска и без пробега. Дизайн модели выполнен в нарочито брутальном стиле с массивными обводами кузова и квадратными колесными арками. Габаритная длина внедорожника достигает 5 020 мм, ширина – 1 955 мм, высота – 1 925 мм, а расстояние между осями – 2 820 мм. Как у большинства классических внедорожников запасное колесо крепится на двери багажника, а для удобства посадки в салон имеются подножки.

BAIC BJ60 оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором, который работает в связке с 8-диапазонным «автоматом», системой подключаемого полного привода с демультипликатором и тремя блокировками. Система mild hybrid предполагает наличие 48-вольтового стартер-генератора, который добавляет мощности в первые секунды разгона и помогает экономить топливо при равномерном движении по шоссе. Суммарная отдача силовой установки – 288 сил и 406 Нм тяги.

Фото: BAIC

В оснащение входит 7-местный салон, подогрев сидений, трехзонный климат-контроль, цифровая «приборка» и 12,0-дюймовый экран медиасистемы, интерьерная подсветка и панорамная крыша. Стоит такой автомобиль 6,1 млн рублей. Для сравнения, за более компактный 4,6-метровый BAIC BJ40 калининградской сборки официальные дилеры просят на 2 млн рублей меньше.

Упомянутые модели: BAIC BJ60

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