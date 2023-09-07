В Россию привезли рамный 7-местный внедорожник BAIC BJ60: сколько он стоит?
Фото: BAIC
BAIC BJ60 оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором, который работает в связке с 8-диапазонным «автоматом», системой подключаемого полного привода с демультипликатором и тремя блокировками. Система mild hybrid предполагает наличие 48-вольтового стартер-генератора, который добавляет мощности в первые секунды разгона и помогает экономить топливо при равномерном движении по шоссе. Суммарная отдача силовой установки – 288 сил и 406 Нм тяги.
В оснащение входит 7-местный салон, подогрев сидений, трехзонный климат-контроль, цифровая «приборка» и 12,0-дюймовый экран медиасистемы, интерьерная подсветка и панорамная крыша. Стоит такой автомобиль 6,1 млн рублей. Для сравнения, за более компактный 4,6-метровый BAIC BJ40 калининградской сборки официальные дилеры просят на 2 млн рублей меньше.
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07.09.2023, 11:01
В Татарстане отменят транспортный налог для электрокаров
Власти Татарстана на ближайшие 5 лет полностью освободят владельцев электрокаров от уплаты транспортного налога. Затем в течение еще двух лет им разрешат оплачивать только половину тарифа.Читать далее
-
07.09.2023, 09:52
Полиция вычислила банду автоаферистов: задержаны 23 человека в разных регионах России
Иркутские полицейские совместно с коллегами из Самарской и Оренбургской областей изобличили организованную преступную группу автомобильных мошенников, которые навязывали покупателям допуслуги и невыгодные кредиты.Читать далее
-
07.09.2023, 09:16
Цены на эти 5 подержанных электрокаров рухнули за год в 1,5 раза
При выборе той или иной модели автомобиля покупатели среди прочего учитывают такой показатель, как «сохранение остаточной стоимости». Применительно к электрокарам речи о «сохранении» не идет. За минувший год некоторые «почти новые» батарейные автомобили потеряли до половины своей первоначальной цены.Читать далее
-
07.09.2023, 08:45
Верховный суд разрешил сидеть за рулем пьяным, но при одном условии
Верховный суд РФ отменил решения судов нижестоящих инстанций и запретил лишать водительского удостоверения мужчину, которого инспектор обнаружил за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.Читать далее
-
07.09.2023, 07:51
Что происходит на таможне Владивостока после запрета на экспорт в Россию автомобилей?
С 9 августа вступил в силу разработанный японскими властями новый пакет санкций, вводящий серьезные ограничения на экспорт в Россию новых и подержанных автомобилей. Владивостокская таможня рассказала, как изменилась ситуация с ввозом в страну праворульных машин.Читать далее
-
07.09.2023, 07:18
Стало известно, когда ESP вернется на Lada Vesta
Летом 2023 года на заводе компании «Итэлма» в Костроме локализовали производство ABS. Систему уже устанавливают на автомобили Lada. Выпуск отечественных ESP пообещали наладить чуть позже. Сейчас технический директор компании назвал сроки.Читать далее
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