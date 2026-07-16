Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

16 июля 2026, 10:59

В Россию привезли редкий родстер Mitsuoka Rock Star с дизайном Corvette

В Россию привезли редкий родстер Mitsuoka Rock Star с дизайном Corvette

Японский эксклюзив с духом Corvette: Mitsuoka Rock Star привезли в Россию и продают по цене китайского кроссовера

В Россию привезли редкий родстер Mitsuoka Rock Star с дизайном Corvette

На российском рынке появился уникальный родстер Mitsuoka Rock Star, созданный на базе Mazda MX-5 и стилизованный под легендарный Chevrolet Corvette 60-х. Всего 200 таких авто в мире, и один из них уже доступен для покупки в РФ. Цена - от 3,5 млн рублей с учетом всех сборов. Почему этот автомобиль вызывает ажиотаж и какие нюансы стоит знать - разбираемся подробно.

На российском рынке появился уникальный родстер Mitsuoka Rock Star, созданный на базе Mazda MX-5 и стилизованный под легендарный Chevrolet Corvette 60-х. Всего 200 таких авто в мире, и один из них уже доступен для покупки в РФ. Цена - от 3,5 млн рублей с учетом всех сборов. Почему этот автомобиль вызывает ажиотаж и какие нюансы стоит знать - разбираемся подробно.

Появление Mitsuoka Rock Star на российском рынке - событие, которое не останется незамеченным среди ценителей необычных автомобилей. Для автолюбителей в России это не просто очередная новинка: речь идет о настоящем коллекционном экземпляре, который сочетает в себе японскую надежность и американский стиль. В условиях, когда редкие и эксклюзивные машины становятся все более востребованными, появление такого автомобиля может изменить представление о возможностях частного импорта и расширить горизонты для коллекционеров.

Как сообщает Российская Газета, Mitsuoka Rock Star был создан в 2018 году к 50-летию компании Mitsuoka и сразу стал объектом внимания поклонников необычного дизайна. За основу взяли Mazda MX-5 в кузове ND, но внешний облик полностью переработали, вдохновившись классическим Chevrolet Corvette 60-х годов. В результате получился родстер, который сложно спутать с чем-то еще: узнаваемые черты Corvette сочетаются с современными технологиями Mazda.

В мире выпущено всего 200 экземпляров Mitsuoka Rock Star, и каждый из них - штучный товар. Один из таких автомобилей, выпущенный в 2021 году и с пробегом всего 3 000 километров, уже готов к поставке в Россию. Приморская компания предлагает привезти его «под ключ» за 3,5 миллиона рублей, включая все таможенные платежи. Для российского рынка это предложение выглядит особенно актуальным на фоне ограниченного выбора эксклюзивных моделей и растущего интереса к необычным авто.

Техническая часть Rock Star полностью повторяет Mazda MX-5: под капотом установлен атмосферный двигатель объемом 1,5 литра мощностью 132 л.с., который работает в паре с классическим автоматом и задним приводом. Такой тандем обеспечивает не только надежность, но и удовольствие от вождения, что особенно ценят поклонники японских спорткаров. Важно отметить, что Mitsuoka не занимается глубокими техническими доработками - ставка делается именно на уникальный дизайн и редкость модели.

Интересно, что спрос на подобные автомобили растет не только в России, но и в других странах, где коллекционеры готовы платить за эксклюзивность и необычный внешний вид. Как показывает опыт других рынков, редкие версии Mazda и их производные часто становятся объектом инвестиций. В этом контексте стоит вспомнить, что даже в соседних странах развивается производство уникальной техники: например, в Узбекистане стартовала сборка белорусских комбайнов и тракторов для экспорта, что также говорит о растущем интересе к нишевым продуктам и расширению ассортимента на рынке.

Для справки: Mitsuoka - японский производитель, известный своими необычными проектами на базе серийных автомобилей. Компания часто экспериментирует с ретро-дизайном, превращая современные машины в стилизованные под классику шедевры. Появление Rock Star в России может стать сигналом для других энтузиастов: даже в условиях ограниченного импорта и сложной логистики на рынке появляются по-настоящему уникальные предложения. Это событие может подтолкнуть к новым форматам частных поставок и расширить круг интересов российских коллекционеров.

Упомянутые марки: Mitsuoka
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