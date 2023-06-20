В Россию привезли роскошный минивэн: он больше и мощнее Toyota Alphard и тратит всего 6 литров бензина на «сотню»

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Объявление о продаже GAC Trumpchi E9 журналисты портала «Где и Что» обнаружили на одном из популярных классифайдов. Премьера минивэна у себя на родине, в Китае, прошла в начале апреля, а официальные продажи стартовали в Поднебесной лишь месяц назад. Новинка построена на базе минивэна GAC Trumpchi M8. Габаритная длина E9 составляет 5 193 мм, ширина – 1 893 мм, высота – 1 823 мм, а колесная база – 3 070 мм.

В движение минивэн приводит гибридная силовая установка на базе 2,0-литрового бензинового двигателя и электромотора суммарной отдачей 373 л.с. Запас хода на чистом электричестве превышает 100 километров, а в смешанном цикле расход топлива составляет 6 литров на «сотню». Подробности комплектации не сообщаются, но все минивэны в базе могут похвастаться полностью светодиодной оптикой, тремя экранами на передней панели, аудиосистемой Yamaha с 16 динамиками и широким набором электронных систем помощи водителю. Стоит такой автомобиль 7 149 999 рублей.

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