В Россию привезли роскошный минивэн: он больше и мощнее Toyota Alphard и тратит всего 6 литров бензина на «сотню»
Фото: GAC
Фото: GAC
Фото: GAC
Фото: GAC
Фото: GAC
Фото: GAC
В движение минивэн приводит гибридная силовая установка на базе 2,0-литрового бензинового двигателя и электромотора суммарной отдачей 373 л.с. Запас хода на чистом электричестве превышает 100 километров, а в смешанном цикле расход топлива составляет 6 литров на «сотню». Подробности комплектации не сообщаются, но все минивэны в базе могут похвастаться полностью светодиодной оптикой, тремя экранами на передней панели, аудиосистемой Yamaha с 16 динамиками и широким набором электронных систем помощи водителю. Стоит такой автомобиль 7 149 999 рублей.
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19.06.2023, 11:27
Новосибирский полицейский приехал в отпуск в Петербург и сбил на самокате ребенка: инцидент попал на видео
Сотрудник полиции из Новосибирской области приехал в отпуск в Санкт-Петербург. Теплым субботним вечером он решил покататься в Колпино на самокате и на площадке с фонтанами сбил 9-летнего мальчика.Читать далее
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19.06.2023, 09:00
5 самых дорогих автомобилей 2023 года
Пока простые обыватели жалуются на рост цен на новые автомобили, состоятельные автолюбители готовы выложить миллионы долларов за ту или иную раритетную модель, выпущенную ограниченным тиражом.Читать далее
-
19.06.2023, 00:13
Самые дешевые китайские кроссоверы в России летом 2023 года
Каждый месяц на российский рынок выходят все новые и новые модели китайских кроссоверов, привлекая отечественных автомобилистов оптимальным соотношением цены и качества.Читать далее
-
18.06.2023, 22:50
Почему важно знать даты изготовления автомобильных шин
При выборе нового комплекта покрышек необходимо учитывать не только их эксплуатационные характеристики, но и дату изготовления. Эксперты напомнили, почему важна дата и где она обозначена на шине.Читать далее
-
16.06.2023, 16:52
Manhart добавил BMW M3 усы и форсировал мотор до 650 сил
Злые языки утверждают, что огромные «ноздри» нужны автомобилям BMW М, чтобы нюхать Mercedes-AMG. Тюнинг-ателье Manhart снабдило универсал BMW M3 Touring злодейскими усами и добавило штатному мотору еще 140 сил, сделав его недосягаемым в спринте 0-100 км/ч.Читать далее
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