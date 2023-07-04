В Россию привезли седаны Kia по цене от 2,1 млн рублей

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Появившийся в петербургских автосалонах седан Kia Forte изначально был создан исключительно для китайского рынка и никаких экспортных перспектив не имел. Но ситуация на российском авторынке вынуждает дилеров искать бюджетные модели по всему миру и завозить их по схеме параллельного импорта. Представленный в Китае новый Kia Forte построен на слегка растянутой «платформе» Rio и имеет мало общего с американским седаном Forte, который соответствует модели Cerato.

Официальный дилер Kia в Санкт-Петербурге просит за китайские Kia Forte от 2 100 000 до 2 250 000 рублей без учета скидок, выяснил портал «Где и Что». Все автомобили оснащены 1,6-литровым мотором мощностью 123 силы и автоматической коробкой передач. Комплектацию дилер условно назвал «Импорт». В нее входят две передние подушки безопасности, бортовой компьютер, центральный замок, иммобилайзер, ABS, EBD и ESP, боковые зеркала с электроприводом, электростеклоподъемники передних дверей и усилитель руля.

Упомянутые модели: KIA Forte

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