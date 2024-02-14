В Россию привезли современный и недорогой кроссовер Chevrolet. Он дешевле большинства китайцев

Ранее мы писали Узбекистанский UzAuto догоняет по объемам АвтоВАЗ С августа 2021 года узбекистанское предприятие возглавляет Бу Андерссон, которого до сих пор вспоминают на ... Читать далее

Chevrolet Tracker построен на бюджетной платформе GEM (Global Emerging Markets), предназначенной для бюджетных компактных моделей. Как выяснили журналисты портала «Автоновости дня» , на российских автомобильных классифайдах сейчас присутствуют десятки объявлений о продаже Chevrolet Tracker в различных модификациях. Самый доступный вариант предлагают во Владикавказе. За автомобиль с 1,2-литровым турбомотором на 132 сил просят 2,1 млн рублей. Салон отделан эко-кожей, есть мульти-руль, климат-контроль, светодиодные фары и литые диски.

В Перми кроссовер с более скромным 1,0-литровым мотором на 112 сил предлагают за 2,3 млн рублей. А в Москве и Подмосковье за ту же сумму готовы отдать вариант с топовым 1,3-литровым наддувным двигателем на 165 сил. При этом оснащение у него очень богатое: есть камера заднего вида, медиасистема с поддержкой Apple CarPlay, адаптивный круиз-контроль, 17-дюймовые черные колеса и красная декоративная прострочка в салоне.

Фото: Chevrolet

На сегодняшний день Chevrolet Tracker можно считать одним из самых доступных кроссоверов на российском рынке. Дешевле предлагают только дорестайлинговый Haval Jolion в базовой комплектации (от 1 849 000 рублей с учетом прямой выгоды), Livan X3 Pro (от 1 889 900 рублей), JAC JS3 (от 1 899 000 рублей) и Haval M6 (от 2 079 000 рублей).

Упомянутые модели: Chevrolet Tracker

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах