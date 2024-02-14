В Россию привезли современный и недорогой кроссовер Chevrolet. Он дешевле большинства китайцев
Фото: Chevrolet
В Перми кроссовер с более скромным 1,0-литровым мотором на 112 сил предлагают за 2,3 млн рублей. А в Москве и Подмосковье за ту же сумму готовы отдать вариант с топовым 1,3-литровым наддувным двигателем на 165 сил. При этом оснащение у него очень богатое: есть камера заднего вида, медиасистема с поддержкой Apple CarPlay, адаптивный круиз-контроль, 17-дюймовые черные колеса и красная декоративная прострочка в салоне.
На сегодняшний день Chevrolet Tracker можно считать одним из самых доступных кроссоверов на российском рынке. Дешевле предлагают только дорестайлинговый Haval Jolion в базовой комплектации (от 1 849 000 рублей с учетом прямой выгоды), Livan X3 Pro (от 1 889 900 рублей), JAC JS3 (от 1 899 000 рублей) и Haval M6 (от 2 079 000 рублей).
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Активность на российском авторынке практически парализована. Автопроизводители по всему миру продолжают испытывать трудности с поставками комплектующих и полупроводников, но не отказывают от запланированных премьер.Читать далее
-
14.12.2020, 19:45
Приедет ли Chevrolet Tracker из Узбекистана в Россию?
В Узбекистане в скором времени на мощностях завода UzAuto Motors запустят сборку кроссовера Chevrolet Tracker. Именно здесь собирают Chevrolet Spark для российского потребителя. Tracker называют прямым конкурентом Hyundai Creta.Читать далее
-
01.04.2019, 14:59
Chevrolet покажет в Шанхае новые вседорожники Tracker и Trailblazer
Компания Chevrolet привезет на Шанхайский автосалон кроссоверы Tracker и Trailblazer нового поколения. Премьера состоится 16 апреля. Новинки получили широкий набор современных электронных систем и опций.Читать далее
-
12.12.2018, 12:00
В Узбекистане начали собирать Chevrolet Tracker
Предприятие GM Uzbekistan приступило к выпуску компактного кроссовера Chevrolet Tracker. Местные дилеры уже начали принимать предварительные заказы. Цены стартуют с отметки 184 308 855 сумов (около 1,5 млн рублей).Читать далее
-
10.08.2018, 15:17
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