В Россию привезли среднеразмерный кроссовер Haval Monster (цена по нынешним временам не очень страшная)

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Кроссовер Haval дебютировал в Китае в конце 2021 года под именем Shenshou. Версию для экспортных рынков назвали Monster. Автомобиль построен на современной архитектуре L.E.M.O.N, знакомой российским автолюбителям по моделям Jolion и Dargo, пишет портал njcar.ru . Его габаритная длина составляет 4 780 мм, ширина – 1 890 мм, высота – 1 675 мм, а колесная база достигает 2 800 мм. Тем не менее, в салоне только 5 мест.

Топовая версия оснащена 2,0-литровым турбомотором на 224 силы, 7-ступенчатым «роботом» мокрого типа с двойным сцеплением и системой полного привода. Младшие варианты получили 1,5-литровую «турбочетверку» на 184 силы. В списке оснащения значатся светодиодная оптика, медиасистема с внушительным экраном, цифровая «приборка», панорамный люк, кожаный салон и набор электронных ассистентов с камерами кругового обзора и адаптивным круиз-контролем.

Фото: Haval

Топовые комплектации 2023 года выпуска стоят от 3,1 млн рублей. Подержанные кроссоверы со 184-сильным мотором 2022 года с минимальным пробегом обещают привезти за 2,2 млн рублей с учетом растаможки.

Упомянутые модели: Haval Shenshou

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