В Россию привезли среднеразмерный кроссовер Haval Monster (цена по нынешним временам не очень страшная)
Фото: Haval
Топовая версия оснащена 2,0-литровым турбомотором на 224 силы, 7-ступенчатым «роботом» мокрого типа с двойным сцеплением и системой полного привода. Младшие варианты получили 1,5-литровую «турбочетверку» на 184 силы. В списке оснащения значатся светодиодная оптика, медиасистема с внушительным экраном, цифровая «приборка», панорамный люк, кожаный салон и набор электронных ассистентов с камерами кругового обзора и адаптивным круиз-контролем.
Топовые комплектации 2023 года выпуска стоят от 3,1 млн рублей. Подержанные кроссоверы со 184-сильным мотором 2022 года с минимальным пробегом обещают привезти за 2,2 млн рублей с учетом растаможки.
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Китайская марка Jetour объявила о начале продаж более вместительной версии кроссовера X90 Plus, которая идеально подойдет для путешествий всей семьей. Теперь покупатели могут выбирать между 5- и 7-местными вариантами.Читать далее
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11.09.2023, 13:13
Журналисты рассказали, какой будет «Волга-2024» для чиновников
В начале лета глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что проект возрождения «Волги» продолжает быть актуальным. Более того, серийное производство новинки стартует на нижегородском заводе ГАЗ в 2024 году.Читать далее
-
11.09.2023, 09:57
Посмотрите, как пилоты Формулы-1 резвятся на мощных Mercedes-AMG: видео
Подразделение Mercedes-AMG опубликовало на своем ютуб-канале новое видео, в котором семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон и его товарищ по команде Джордж Рассел шутя гоняют на новейших автомобилях Mercedes-AMG, в том числе на суперкаре AMG One с формульным 1000-сильным мотором.Читать далее
-
11.09.2023, 08:56
GAC вышел за пределы Китая с недорогим автомобилем: огромный экран и полноценная кровать
Бренд Aion, принадлежащий компании GAC, представил свою первую зарубежную модель. В Бангкоке состоялась презентация электрокара Aion Y Plus. Автомобиль ориентирован на молодежь и позволяет превратить салон в домашний кинотеатр.Читать далее
-
11.09.2023, 08:26
АвтоВАЗ назвал Африку ключевым рынком для экспорта Lada
В рамках проходящего в эти дни во Владивостоке VIII Восточного экономического форума (ВЭФ) вице-презиент АвтоВАЗа по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак рассказал о планах по экспорту автомобилей Lada.Читать далее
-
11.09.2023, 07:59
Lada Largus из последней партии начали отгружать дилерам
В августе на АвтоВАЗе в Тольятти собрали партию из 650 автомобилей семейства Lada Largus, последнюю перед масштабным переездом производства модели в Ижевск. Сейчас машины начали отправлять дилерам.Читать далее
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