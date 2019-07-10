10 июля 2019, 18:22
В Россию привезут новую Toyota Supra
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Впервые в России новая Toyota Supra будет представлена широкой аудитории на 4-м этапе Российской дрифт-серии. Модель успела принять участие в в гонке «24 часа Нюрбургринга» в июне и выступает в серии NASCAR Xfinity в Северной Америке.
Toyota Supra
Выпускается с 1993 г.
Отзывов: 1
Что касается серийной версии, то «Супра» имеет в своем арсенале рядный шестицилиндровый двигатель объемом 3 литра с турбиной twin-scroll, привод на задние колеса с активным электронным дифференциалом и короткую колесную базу в идеальной пропорции к ширине колеи — 1,55. Интерьер достаточно аскетичен. Как говорит производитель, это необходимо, чтобы не отвлекать водителя от дороги.
Легендарный спорткар под управлением Никиты Шикова, двукратного вице-чемпиона Российской дрифт-серии, атлета Team Toyota Russia, откроет парады участников 4-го этапа RDS GP. В течение двух дней Supra также будет расположена в свободном доступе в зоне Toyota, построенной в стилистике знаменитого перекрестка Шибуя в Токио.
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31.08.2016, 09:02
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Комментарии пользователей
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