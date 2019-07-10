10 июля 2019, 18:22

В Россию привезут новую Toyota Supra

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Впервые в России новая Toyota Supra будет представлена широкой аудитории на 4-м этапе Российской дрифт-серии. Модель успела принять участие в в гонке «24 часа Нюрбургринга» в июне и выступает в серии NASCAR Xfinity в Северной Америке.
В Россию привезут новую Toyota Supra

Toyota Supra
Выпускается с 1993 г.
Отзывов: 1
Знаменитые во всем мире японские дрифт-пилоты Дайго Сайто, Нобутэру Танигучи и Масато Кавабата совместно с мировыми тюнинг-ателье отдали предпочтение новому шасси, построив на их базе настоящие болиды для участия в дрифт-серии D1 в Японии. В дальнейшем список мировых чемпионатов будет только расширяться: в 2020 году выйдет в свет версия Toyota Supra GT4, специально подготовленная для участия в любительских гонках.

Что касается серийной версии, то «Супра» имеет в своем арсенале рядный шестицилиндровый двигатель объемом 3 литра с турбиной twin-scroll, привод на задние колеса с активным электронным дифференциалом и короткую колесную базу в идеальной пропорции к ширине колеи — 1,55. Интерьер достаточно аскетичен. Как говорит производитель, это необходимо, чтобы не отвлекать водителя от дороги.

Легендарный спорткар под управлением Никиты Шикова, двукратного вице-чемпиона Российской дрифт-серии, атлета Team Toyota Russia, откроет парады участников 4-го этапа RDS GP. В течение двух дней Supra также будет расположена в свободном доступе в зоне Toyota, построенной в стилистике знаменитого перекрестка Шибуя в Токио.


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В Россию привезут новую Toyota Supra
{{model_no_show_2290}}Знаменитые во всем мире японские дрифт-пилоты Дайго Сайто, Нобутэру Танигучи и Масато Кавабата совместно с мировыми тюнинг-ателье отдали предпочтение новому шасси, построив на их базе настоящие болиды для участия в дрифт-серии D1 в Японии. В дальнейшем список мировых чемпионатов будет только расширяться: в 2020 году выйдет в свет версия Toyota Supra GT4, специально подготовленная для участия в любительских гонках.Что касается серийной версии, то «Супра» имеет в своем арсенале рядный шестицилиндровый двигатель объемом 3 литра с турбиной twin-scroll, привод на задние колеса с активным электронным дифференциалом и короткую колесную базу в идеальной пропорции к ширине колеи — 1,55. Интерьер достаточно аскетичен. Как говорит производитель, это необходимо, чтобы не отвлекать водителя от дороги.Легендарный спорткар под управлением Никиты Шикова, двукратного вице-чемпиона Российской дрифт-серии, атлета Team Toyota Russia, откроет парады участников 4-го этапа RDS GP. В течение двух дней Supra также будет расположена в свободном доступе в зоне Toyota, построенной в стилистике знаменитого перекрестка Шибуя в Токио.
2019-07-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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