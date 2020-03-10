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10 марта 2020, 16:58

В Россию привезут один из самых дорогих внедорожников Range Rover

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Фото: tarantas.news
В Россию привезут редкую модель Range Rover Holland & Holland. Этот один из самых дорогих внедорожников британской марки в нашей стране будут продавать за 25,5 млн рублей.
В Россию привезут один из самых дорогих внедорожников Range Rover

Фото: tarantas.news

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Редкий «британец» появится в одном из столичных выставочных залов уже в июле этого года. Всего таких моделей собирается не более 40 единиц в год. Главной «фишкой» Holland & Holland можно назвать алюминиево-кожаный сейф для хранения охотничьего ружья одноименной марки.

Holland & Holland одна из старейших компаний, которая имеет сертификат поставщика британского королевского двора. Она специализируется на выпуске дорогостоящего штучного оружия и престижных охотничьих аксессуаров, а также боеприпасов. 

Range Rover Holland & Holland основан на версии Range Rover Autobiography Black. На сто тысяч долларов дороже он стал за счет элитной отделки салона мягкой кожей и декоративных вставок из массива ореха. Кресла второго ряда откидные, также в модели предусмотрены выдвижные столики.

Российское представительство Land Rover оценило Range Rover Holland & Holland в 25,5 млн рублей. Но эта цена с учетом курса, который действовал до 8 марта. К лету расценки могут существенно измениться в большую сторону.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Land Rover Range Rover
Очень люблю предстовительские машины , внедорожники. Долго думал, какое авто купить. Выбор упал на Рендж Ровер. Машина просто мечта. Очень красивый кувоз, в необычном стиле. Внутри салона кожа, новый пульт управления. Мощный двигатель v8 5л бензиновый. Машины выпускает британская компания Land Rover ...
Владимир
Тест-драйв Range Rover IV: На гербовой бумаге
Я свой Range rover velar оформлял на варшавке в автопассаже. Бронировал его заранее на сайте, поэтому когда приехал к дилеру, то он меня уже ждал)
bulgarin
Почем предлагают «бэушные» Range Rover?
О такой машине, можно только мечтать, но не покупать. Её не возможно продать, один транспортный налог 75 тыс.р в год за 500 сил + всё остальное = 700 тыс в год, её покупать только новую и передавать по наследству самому нелюбимому родственнику
Дед
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В Россию привезут один из самых дорогих внедорожников Range Rover
{{material_128547}}Редкий «британец» появится в одном из столичных выставочных залов уже в июле этого года. Всего таких моделей собирается не более 40 единиц в год. Главной «фишкой» Holland & Holland можно назвать алюминиево-кожаный сейф для хранения охотничьего ружья одноименной марки.Holland & Holland одна из старейших компаний, которая имеет сертификат поставщика британского королевского двора. Она специализируется на выпуске дорогостоящего штучного оружия и престижных охотничьих аксессуаров, а также боеприпасов. Range Rover Holland & Holland основан на версии Range Rover Autobiography Black. На сто тысяч долларов дороже он стал за счет элитной отделки салона мягкой кожей и декоративных вставок из массива ореха. Кресла второго ряда откидные, также в модели предусмотрены выдвижные столики.Российское представительство Land Rover оценило Range Rover Holland & Holland в 25,5 млн рублей. Но эта цена с учетом курса, который действовал до 8 марта. К лету расценки могут существенно измениться в большую сторону.
2020-03-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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