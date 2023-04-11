В Россию продают «забытый» BMW X6 2015 года с пробегом 500 километров: сколько за него просят?

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Кроссовер BMW X6 сошел с конвейера американского завода марки в 2015 году. Он может похвастаться индивидуальной богатой комплектацией с экранами для пассажиров второго ряда, премиальной аудиосистемой Bang&Olufsen, доводчиками дверей, проекционным экраном и 19-дюймовыми колёсными дисками. Под капотом – 3,0-литровый дизель мощностью 249 сил. Средний расход топлива составляет 6 литров на «сотню».

В описании сказано, что автомобиль сначала три года провёл в автосалоне, а оставшиеся пять лет пробыл в одной семье. За 8 лет он успел проехать всего 500 километров, но дважды проходил техобслуживание. BMW X6 находится в Ростове-на-Дону и стоит 6,1 млн рублей, что можно считать вполне адекватной ценой. Сейчас на Авто.ру цены на баварские кроссоверы в кузове F16 с гораздо бóльшими пробегами доходят до 7,5 млн рублей. С другой стороны, покупка автомобиля, простоявшего 8 лет без движения, тоже имеет свои риски.

Упомянутые модели: BMW X6 (от 4 550 000 Р )

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