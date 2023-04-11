В Россию продают «забытый» BMW X6 2015 года с пробегом 500 километров: сколько за него просят?
В описании сказано, что автомобиль сначала три года провёл в автосалоне, а оставшиеся пять лет пробыл в одной семье. За 8 лет он успел проехать всего 500 километров, но дважды проходил техобслуживание. BMW X6 находится в Ростове-на-Дону и стоит 6,1 млн рублей, что можно считать вполне адекватной ценой. Сейчас на Авто.ру цены на баварские кроссоверы в кузове F16 с гораздо бóльшими пробегами доходят до 7,5 млн рублей. С другой стороны, покупка автомобиля, простоявшего 8 лет без движения, тоже имеет свои риски.
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Посмотрите, как рождается деревянная копия BMW X6: невероятная деталировка
Лишь немногие поклонники бренда BMW могут позволить себе купить новенький кроссовер BMW X6, особенно сейчас, когда поставки в Россию приостановлены на неопределенный срок. Зато можно прицениться к искусной деревянной копии.Читать далее
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21.04.2022, 09:15
Эксперты узнали все о владельцах дорогих автомобилей, даже имена и знаки зодиака
Финансовый маркетплейс «Сравни» проанализировал данные своих клиентов и рассказал, кто покупает самые дорогие машины, кто – самые мощные, а кто – просто отличный водитель.Читать далее
-
11.02.2022, 12:55
В автомобилях BMW станет больше российского
Компания BMW подписала с калининградским Автотором контракт на производство и поставку автомобилей. Соглашение рассчитано до 2028 года. Если раньше машины собирали из готовых машинокомплектов, то сейчас на предприятии наладят сварку и окраску кузовов.Читать далее
-
17.02.2021, 13:37
BMW X6 спешно готовят к рестайлингу: радикальные изменения в салоне
Кроссовер BMW X6 третьего поколения представили чуть больше года назад, осенью 2019-го. Но баварский автопроизводитель, похоже, не удовлетворен технологической «начинкой» новой модели и готовит внеплановый рестайлинг.Читать далее
-
26.11.2020, 14:28
Проблемы с подвеской заподозрили в России еще у 56 автомобилей BMW
Российский офис BMW расширил действие объявленной накануне отзывной компании еще на 56 автомобилей. Список дополнили «заряженными» BMW X5M и X6M. Напомним, причиной отзыва стал дефектный передний подрамник.Читать далее
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