В Россию спешит еще один компактный китайский кроссовер: комплектации и сроки
Фото: FAW
Фото: FAW
Фото: FAW
Фото: FAW
Фото: FAW
Фото: FAW
Фото: FAW
Покупателям предложат на выбор пять оттенков кузова: белый, синий, красный, желтый и черный. Кроме того, автомобили с белым, синим или желтым кузовом можно будет заказать с контрастной черной крышей. На первом этапе у кроссовера в России будет два уровня оснащения: Luxury и Prestige. Топовая версия будет доступна только с роботизированной коробкой передач.
В список базового оснащения входит панорамная крыша, круиз-контроль, камера заднего вида, задние датчики парковки, кожаный салон и система бесключевого доступа. В начале 2022 года появятся две более «богатые» комплектации Elite и Premium. Цены обещают назвать ближе к началу продаж. У дилеров первые автомобили должны появиться в ноябре – декабре 2021 года.
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