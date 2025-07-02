В Россию стали реже привозить автомобильные новинки
Среди наиболее успешных дебютантов этого года – кроссовер Chery Tiggo 7L, который разошелся тиражом 2691 экземпляр с апреля по июнь, Haval H7 (продано 1216 машин с марта), Tank 400 (769 экземпляров продано с февраля) и Omoda C7 (238 единиц за первый месяц после старта). Эти результаты эксперты называют неплохими, учитывая общее снижение темпов реализации новых автомобилей. Также показательными стали продажи GAC GS4 – 306 машин с середины марта, что говорит о неплохом потенциале модели.
По мнению экспертов, успех или провал новой модели во многом зависит от узнаваемости бренда, цены и соответствия рыночным ожиданиям. Так, Chery, Haval и Omoda уже хорошо известны российским потребителям, что положительно сказалось на их продажах. В случае с KGM, Bestune и ROX ситуация обратная – слабая узнаваемость, высокие цены и недостаточно развитая сервисная сеть привели к низкому интересу со стороны покупателей. Даже крупные скидки, достигающие миллиона рублей, не позволяют этим автомобилям конкурировать с более доступными и проверенными аналогами, пишут «Известия».
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Два китайских автомобиля резко подешевели в России
В России заметно снизились цены двух моделей китайского бренда Bestune. Производитель увеличил «прямую скидку» при покупке обновленного лифтбека Bestune B70 и флагманского кроссовера Bestune T90 до 200–400 тысяч рублей.Читать далее
-
24.06.2025, 17:48
Chery Tiggo 7L получил полный привод в России. Сколько он стоит?
В России стартовали продажи кроссовера Chery Tiggo 7L с полным приводом. Технически версия 4WD оснащена тем же 1,6-литровым турбомотором, развивающим 150 л.с. и 275 Нм крутящего момента, и семиступенчатым «роботом». Покупатели смогут выбирать из трех уровней оснащения.Читать далее
-
27.05.2025, 13:57
Три модели Bestune неожиданно подешевели в России – что и на сколько?
Китайская марка Bestune объявила о расширении дисконта на свои модели в России. Прямые скидки на некоторые автомобили выросли до 250 тысяч рублей, что должно дополнительно стимулировать покупателей в условиях нестабильного спроса.Читать далее
-
22.04.2025, 11:31
Продажи нового флагмана Omoda стартуют в России в мае 2025 года
Марка Omoda официально объявила о завершении сертификации для российского рынка своего нового флагманского кроссовера Omoda C7. Первые экземпляры модели появятся у официальных дилеров уже в мае 2025 года.Читать далее
-
13.02.2025, 16:57
Bestune объяснил, почему россияне слышат в рекламе нового кроссовера нецензурщину
Рекламное видео нового кроссовера Bestune Т90, которое начали транслировать на федеральных телеканалах, вызвало в сети широкий резонанс. Россияне услышали в названии автомобиля нецензурное слово.Читать далее
-
28.01.2025, 16:34
В Россию везут новый рамный Tank 400 по цене от 5,8 млн рублей
Китайский внедорожный бренд Tank готов вывести на российский рынок четвертую модель – рамник Tank 400, сопоставимый по размеру с Toyota Land Cruiser Prado. Дилеры уже принимают предзаказы.Читать далее
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