В Россию стали реже привозить автомобильные новинки

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По данным аналитического агентства «Автостат» , в этом году в нашей стране прошло около 20 автомобильных премьер против более чем 100 в 2024-м. Снижение связано с общим спадом продаж и осторожной стратегией производителей, которые начали отказываться от вывода некоторых моделей или переносить их запуск.

Среди наиболее успешных дебютантов этого года – кроссовер Chery Tiggo 7L, который разошелся тиражом 2691 экземпляр с апреля по июнь, Haval H7 (продано 1216 машин с марта), Tank 400 (769 экземпляров продано с февраля) и Omoda C7 (238 единиц за первый месяц после старта). Эти результаты эксперты называют неплохими, учитывая общее снижение темпов реализации новых автомобилей. Также показательными стали продажи GAC GS4 – 306 машин с середины марта, что говорит о неплохом потенциале модели.

Фото: 110km.ru

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По мнению экспертов, успех или провал новой модели во многом зависит от узнаваемости бренда, цены и соответствия рыночным ожиданиям. Так, Chery, Haval и Omoda уже хорошо известны российским потребителям, что положительно сказалось на их продажах. В случае с KGM, Bestune и ROX ситуация обратная – слабая узнаваемость, высокие цены и недостаточно развитая сервисная сеть привели к низкому интересу со стороны покупателей. Даже крупные скидки, достигающие миллиона рублей, не позволяют этим автомобилям конкурировать с более доступными и проверенными аналогами, пишут «Известия».

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