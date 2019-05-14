14 мая 2019, 19:45
В Россию стремится новый китайский автомобильный бренд
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В 2020 году в России могут начаться продажи еще одного автомобильного бренда из Китая. Имя Zedriv абсолютно неизвестно в нашей стране, но компания уже приступила к поиску партнеров среди отечественных дилеров.
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В апреле Zedriv привезла на Шанхайский автосалон сразу четыре электромобиля: спортивный концепт-кар GT3, хэтчбеки GC1 и GC2, а также кроссовер GX5. Точных данных о силовой установке нет. Известно лишь, что запас хода у всех представленных моделей составляет 300 – 320 километров по устаревшему циклу NEDC. Реальные цифры должны быть на 40% ниже – не более 200 километров. Проверить на практике это нельзя, автомобили пока не продаются даже в Китае.
Российские перспективы Zedriv кажутся призрачными. Продажи новых электрокаров в нашей стране не превышают пары сотен экземпляров в год. Преимущественно, это премиальные автомобили Tesla. Бюджетные Renault Twizy – в меньшинстве. Электрические автомобили в России относятся к категории экзотики. Поэтому недорогие «китайцы» вряд ли сумеют закрепиться на рынке. Ведь так и не нашлось желающих торговать собранными в Белоруссии китайскими электрокарами Zotye. В Европе с ее жесткими экологическими стандартами у Zedriv шансов гораздо больше.
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Комментарии пользователей
пусик15.05.2019 12:24
правильно-кормим чужих а своих опустили дальше не куда
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