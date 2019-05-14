14 мая 2019, 19:45

В Россию стремится новый китайский автомобильный бренд

  • 5765
  • 0
В 2020 году в России могут начаться продажи еще одного автомобильного бренда из Китая. Имя Zedriv абсолютно неизвестно в нашей стране, но компания уже приступила к поиску партнеров среди отечественных дилеров.
В Россию стремится новый китайский автомобильный бренд
В Россию стремится новый китайский автомобильный бренд
В Россию стремится новый китайский автомобильный бренд
В Россию стремится новый китайский автомобильный бренд
В Россию стремится новый китайский автомобильный бренд
В Россию стремится новый китайский автомобильный бренд
В Россию стремится новый китайский автомобильный бренд
В Россию стремится новый китайский автомобильный бренд
В Россию стремится новый китайский автомобильный бренд
В Россию стремится новый китайский автомобильный бренд
В Россию стремится новый китайский автомобильный бренд
В Россию стремится новый китайский автомобильный бренд
Ранее мы писали
В ноябре текущего года спрос на электромобили в Украине вырос в 2,4 раза по сравнению с ноябрем 2017 года ...
Читать далее
Как удалось выяснить порталу «Китайские автомобили», в 2019 году Zedriv планирует сертифицировать свои автомобили для европейского рынка, а затем подумать о России. При удачном стечении обстоятельств продажи могут начаться уже в следующем году. Единственный нюанс – модельный ряд бренда пока представлен исключительно электрокарами, которые в нашей стране не пользуются популярностью.

В апреле Zedriv привезла на Шанхайский автосалон сразу четыре электромобиля: спортивный концепт-кар GT3, хэтчбеки GC1 и GC2, а также кроссовер GX5. Точных данных о силовой установке нет. Известно лишь, что запас хода у всех представленных моделей составляет 300 – 320 километров по устаревшему циклу NEDC. Реальные цифры должны быть на 40% ниже – не более 200 километров. Проверить на практике это нельзя, автомобили пока не продаются даже в Китае.

Российские перспективы Zedriv кажутся призрачными. Продажи новых электрокаров в нашей стране не превышают пары сотен экземпляров в год. Преимущественно, это премиальные автомобили Tesla. Бюджетные Renault Twizy – в меньшинстве. Электрические автомобили в России относятся к категории экзотики. Поэтому недорогие «китайцы» вряд ли сумеют закрепиться на рынке. Ведь так и не нашлось желающих торговать собранными в Белоруссии китайскими электрокарами Zotye. В Европе с ее жесткими экологическими стандартами у Zedriv шансов гораздо больше.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
пусик15.05.2019 12:24
1
правильно-кормим чужих а своих опустили дальше не куда
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Автоцентр Северо-Запад | отзывы
Цитата:| Кому: Антон Радуйтесь, что вам повезло купить в другом салоне. У меня как раз Туарег, куплен в Лахте, и я не в восторге. Основные претензии к сервису. Мастера ленивые и криворукие, но строят из себя кулибиных. На любой вопрос один ответ: менять запчасти. А то что после ремонта лучше не становится ...
Федорченко
Major Cadillac Новорижский | отзывы
Приличное место с адекватными и любезными менеджерами. Мне понравился уровень обслуживания, в частности отношение к клиенту, доброжелательность и улыбчивость, напитки, зона ожидания, спектр услуг. На приемке тоже хорошие менеджеры, которым не лень все досконально объяснить и подсказать. А в сервис ...
Эльвира
Volvo Car Коптево | отзывы
Цитата:| Кому: Артем Рада за вас, а мне совершенно не понравилось отношение к клиенту, даже покупать не стала. Приехала с мужем и братом покупать Вольво, настроение было приподнятое, но в Коптево его испортили. Менеджера мы нашли с трудом, досталась неприветливая дама, которая разговаривала через ...
Ирина
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Сколько стоят самые продаваемые в РФ кроссоверы?
Выбираем скорость - на дорогах стали появляться лоси
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan Pathfinder и еще 6 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 25 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В Россию стремится новый китайский автомобильный бренд
{{material_125230}}Как удалось выяснить порталу «Китайские автомобили», в 2019 году Zedriv планирует сертифицировать свои автомобили для европейского рынка, а затем подумать о России. При удачном стечении обстоятельств продажи могут начаться уже в следующем году. Единственный нюанс – модельный ряд бренда пока представлен исключительно электрокарами, которые в нашей стране не пользуются популярностью.В апреле Zedriv привезла на Шанхайский автосалон сразу четыре электромобиля: спортивный концепт-кар GT3, хэтчбеки GC1 и GC2, а также кроссовер GX5. Точных данных о силовой установке нет. Известно лишь, что запас хода у всех представленных моделей составляет 300 – 320 километров по устаревшему циклу NEDC. Реальные цифры должны быть на 40% ниже – не более 200 километров. Проверить на практике это нельзя, автомобили пока не продаются даже в Китае.Российские перспективы Zedriv кажутся призрачными. Продажи новых электрокаров в нашей стране не превышают пары сотен экземпляров в год. Преимущественно, это премиальные автомобили Tesla. Бюджетные Renault Twizy – в меньшинстве. Электрические автомобили в России относятся к категории экзотики. Поэтому недорогие «китайцы» вряд ли сумеют закрепиться на рынке. Ведь так и не нашлось желающих торговать собранными в Белоруссии китайскими электрокарами Zotye. В Европе с ее жесткими экологическими стандартами у Zedriv шансов гораздо больше.
2019-05-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Тула Оренбург Ставрополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG