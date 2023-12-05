В Россию вернулась новая услуга: сколько стоит откопать автомобиль из сугроба?

Предприимчивые россияне предлагают за определенную плату откопать автомобиль из сугроба. Объявления об актуальной зимой услуге появились на всех крупных классифайдах и в соцсетях. Цены варьируются в зависимости от региона и масштаба работ: толщины выпавшего снега и удаленности автомобиля от города. Подрабатывают как частники, так и фирмы, специализирующиеся на внедорожной эвакуации.

В Санкт-Петербурге базовые цены варьируются от 300 до 3 000 рублей. Верхний порог не ограничен. Специалисты с «опытом 7 – 10 лет» предлагают весь комплекс услуг: от простой уборки снега вокруг автомобиля до помощи с запуском двигателя и подзарядкой аккумулятора, а при необходимости – и эвакуации на сервисную станцию.

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