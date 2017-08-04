4 августа 2017, 09:54

В Россию вернулся Mitsubishi ASX

Российское подразделение Mitsubishi официально объявляет о возобновлении поставок кроссовера ASХ. Автомобили для рынка нашей страны будут производится на заводе компании в городе Окадзаки (Япония).
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Первые автомобили поступят в официальные дилерские центры марки в России в середине августа на Дальнем Востоке. С середины сентября ASX будет доступен во всех остальных регионах.

Mitsubishi ASX
Выпускается с 2008 г.
Объявлений: 254
Отзывов: 3

Передняя часть кроссовера изменилась за счет новой решетки радиатора и другого переднего бампера. Автомобиль отличается от предшественника формой радиоантенны, новым дизайном светодиодных ходовых огней и задней противотуманной фарой, расширителями колесных арок. Цветовую линейку окраски кузова дополнил серебристый цвет.

Изменения в интерьере обновленного ASX прослеживаются в переработанной напольной консоли, расположении USB разъема на центральной консоли и мягкой обивке боковой части центрального консоли в зоне коленей водителя и пассажира. Также у вседорожника 2018 модельного года была доработана шумоизоляция, что позволило снизить шум в салоне в различных режимах движения.

Автомобили оснащаются уже знакомыми двигателями 1,6 литра мощностью 117л.с. стандарта Евро-5. В паре с ними выступит 5-ступенчатая «механика». Также покупателям предложат модификации с 2-литровым агрегатом и вариатором. Цены на модель будут официально объявлены 8 августа.

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Георгий
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В Россию вернулся Mitsubishi ASX
Первые автомобили поступят в официальные дилерские центры марки в России в середине августа на Дальнем Востоке. С середины сентября ASX будет доступен во всех остальных регионах.{{model_2991}}Передняя часть кроссовера изменилась за счет новой решетки радиатора и другого переднего бампера. Автомобиль отличается от предшественника формой радиоантенны, новым дизайном светодиодных ходовых огней и задней противотуманной фарой, расширителями колесных арок. Цветовую линейку окраски кузова дополнил серебристый цвет.Изменения в интерьере обновленного ASX прослеживаются в переработанной напольной консоли, расположении USB разъема на центральной консоли и мягкой обивке боковой части центрального консоли в зоне коленей водителя и пассажира. Также у вседорожника 2018 модельного года была доработана шумоизоляция, что позволило снизить шум в салоне в различных режимах движения.Автомобили оснащаются уже знакомыми двигателями 1,6 литра мощностью 117л.с. стандарта Евро-5. В паре с ними выступит 5-ступенчатая «механика». Также покупателям предложат модификации с 2-литровым агрегатом и вариатором. Цены на модель будут официально объявлены 8 августа.
2017-08-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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