В Россию вернулся Mitsubishi ASX
Первые автомобили поступят в официальные дилерские центры марки в России в середине августа на Дальнем Востоке. С середины сентября ASX будет доступен во всех остальных регионах.
Передняя часть кроссовера изменилась за счет новой решетки радиатора и другого переднего бампера. Автомобиль отличается от предшественника формой радиоантенны, новым дизайном светодиодных ходовых огней и задней противотуманной фарой, расширителями колесных арок. Цветовую линейку окраски кузова дополнил серебристый цвет.
Изменения в интерьере обновленного ASX прослеживаются в переработанной напольной консоли, расположении USB разъема на центральной консоли и мягкой обивке боковой части центрального консоли в зоне коленей водителя и пассажира. Также у вседорожника 2018 модельного года была доработана шумоизоляция, что позволило снизить шум в салоне в различных режимах движения.
Автомобили оснащаются уже знакомыми двигателями 1,6 литра мощностью 117л.с. стандарта Евро-5. В паре с ними выступит 5-ступенчатая «механика». Также покупателям предложат модификации с 2-литровым агрегатом и вариатором. Цены на модель будут официально объявлены 8 августа.
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