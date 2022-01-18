В Россию везут еще один рамный китайский внедорожник
Фото: Китайские автомобили
Фото: Dongfeng
Фото: Dongfeng
Фото: Dongfeng
Фото: Dongfeng
Как следует из ОТТС, передняя подвеска независимая, на двойных поперечных рычагах, задняя – зависимая рессорная. Руль работает с гидроусилителем. Передние тормоза дисковые, задние – барабанные. В списке оборудования значится климат-контроль, аудиосистема с DVD и, конечно, кнопка ЭРА-ГЛОНАСС. Грузоподъемность – 490 килограммов.
Однако, дешевой новинку назвать трудно. Как выяснил портал «Китайские автомобили», Dongfeng Rich уже продается на украинском рынке и стоит порядка 27,5 тысячи долларов или чуть больше 2 млн рублей в пересчете по курсу. Продажи в России стартуют во второй половине 2022 года.
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