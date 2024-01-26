В Россию везут KTM 390 Duke нового поколения: очередной мотосезон не за горами

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Новый KTM 390 Duke серьезно отличается от модели 2017 года. Он получил свежий дизайн, опознать который можно по раздельной светодиодной фаре в угловатом корпусе с дневными ходовыми огнями, более массивной крышке бензобака, которая теперь возвышается над зажимом вилки, и по новым 17-дюймовым колесам. Изменилась конструкция рамы, задний амортизатор сместили от центра, установили новое более удобное сидение, которое можно регулировать по высоте, и более эффективную тормозную систему. В результате, улучшились характеристики прохождения поворотов, управляемости и устойчивости.

Объем двигателя увеличился до 399 куб. см, а его мощность выросла до 45 л.с. (39 Нм). Стритфайтер получил систему лаунч-контроля, три предустановленных ездовых режима (Rain, Street или Track), ABS и трекшн-контроль, а в качестве опции доступен двусторонний квикшифтер. Новинка появится у российских дилеров в начале марта. Цены официально пока не называют. В Европе он стоит от 6,7 тысяч евро, а в Индии, где налажена сборка – вдвое дешевле. Российским покупателям надо ориентироваться на европейские цены. Одноклассники KTM 390 Duke – это Yamaha MT03, BMW G310R и Honda CB300R.

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