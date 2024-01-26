В Россию везут KTM 390 Duke нового поколения: очередной мотосезон не за горами
Фото: KTM
Фото: KTM
Фото: KTM
Фото: KTM
Фото: KTM
Фото: KTM
Фото: KTM
Фото: KTM
Объем двигателя увеличился до 399 куб. см, а его мощность выросла до 45 л.с. (39 Нм). Стритфайтер получил систему лаунч-контроля, три предустановленных ездовых режима (Rain, Street или Track), ABS и трекшн-контроль, а в качестве опции доступен двусторонний квикшифтер. Новинка появится у российских дилеров в начале марта. Цены официально пока не называют. В Европе он стоит от 6,7 тысяч евро, а в Индии, где налажена сборка – вдвое дешевле. Российским покупателям надо ориентироваться на европейские цены. Одноклассники KTM 390 Duke – это Yamaha MT03, BMW G310R и Honda CB300R.
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Страховщики не стали скрывать, какого цвета автомобили угоняют чаще всего
Специалисты страховой компании «Согласие» проанализировали собственную статистику по угонам автомобилей и назвали не только модели из группы риска, но и самые любимые цвета угонщиков.Читать далее
-
26.01.2024, 10:39
В России стартовали продажи нового Geely Atlas (раньше, чем ожидалось)
Российский офис Geely объявил о начале официальных продаж кроссовера Geely Atlas нового поколения. Автомобиль предложили в трех уровнях оснащения по цене от 2 844 990 рублей с учетом максимальной скидки.Читать далее
-
26.01.2024, 08:07
Узбекистанский UzAuto догоняет по объемам АвтоВАЗ
С августа 2021 года узбекистанское предприятие возглавляет Бу Андерссон, которого до сих пор вспоминают на АвтоВАЗе. За два года шведскому топ-менеджеру удалось серьезно нарастить производственные мощности UzAuto.Читать далее
-
26.01.2024, 07:21
АвтоВАЗ готовит упрощенную версию Lada Aura для работы в такси
Сборку Lada Aura, удлиненной на 250 мм версии Vesta, планируют начать в сентябре 2024 года. Новинка ориентирована, в первую очередь, на государственные и муниципальные автопарки, но, как выяснилось, АвтоВАЗ рассчитывает выпустить особую версию и для такси.Читать далее
-
26.01.2024, 07:06
В Китае начали запрещать автомобили Tesla
Напряженные отношения между Китаем и США привели к тому, что в стране начали из соображений безопасности запрещать въезд автомобилям Tesla на территорию определенных локаций. Их список постоянно расширяется.Читать далее
-
25.01.2024, 18:00
Параллельный импорт продлят и надолго: Минпромторг назвал сроки
Упрощенный порядок оформления автомобилей по схеме параллельного импорта, введенный в 2022 году, действует до 1 февраля 2024 года. В Минпромторге заявили, что планируют его продлить и надолго.Читать далее
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