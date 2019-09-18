18 сентября 2019, 12:57
В Россию везут лимитированную серию Audi A7 Sportback
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Компания Audi предлагает вниманию российских клиентов две новые эксклюзивные серии для модели A7 Sportback. Во всем мире будет выпущено лишь по 111 экземпляров каждой из них. Квота для России – по 15 автомобилей.
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В отделке интерьера обеих версий используется кожа Valcona. Салон Ocean GT оформлен в серебристо-серых тонах Diamond Silver, а для Ultra Nova GT применили сочетание черного и серого Jet Grey и Black.
Заказы на эксклюзивные Audi A7 Sportback будут принимать до конца октября. Всего Audi планирует выпустить по 111 экземпляров A7 Sportback каждой серии. На долю российских клиентов предложат всего по 15 лифтбеков. Все автомобили оснащены бензиновым мотором мощностью 340 л.с. (55 TFSI), 7-ступенчатой коробкой передач S tronic и системой полного привода quattro. Цены стартуют от 6 630 000 рублей.
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