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18 сентября 2019, 12:57

В Россию везут лимитированную серию Audi A7 Sportback

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Компания Audi предлагает вниманию российских клиентов две новые эксклюзивные серии для модели A7 Sportback. Во всем мире будет выпущено лишь по 111 экземпляров каждой из них. Квота для России – по 15 автомобилей.
В Россию везут лимитированную серию Audi A7 Sportback

 

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Об эксклюзивном статусе каждого автомобиля будет свидетельствовать специальный шильдик «1 из 111» и соответствующая гравировка на порогах. Первая версия под названием Ocean GT выполнена в необычном цвете морской волны Galaxy Blue Metallic, вторая – Ultra Nova GT выкрашена в глубокий фиолетовый оттенок Merlin Pearl Effect.

В отделке интерьера обеих версий используется кожа Valcona. Салон Ocean GT оформлен в серебристо-серых тонах Diamond Silver, а для Ultra Nova GT применили сочетание черного и серого Jet Grey и Black.

Заказы на эксклюзивные Audi A7 Sportback будут принимать до конца октября. Всего Audi планирует выпустить по 111 экземпляров A7 Sportback каждой серии. На долю российских клиентов предложат всего по 15 лифтбеков. Все автомобили оснащены бензиновым мотором мощностью 340 л.с. (55 TFSI), 7-ступенчатой коробкой передач S tronic и системой полного привода quattro. Цены стартуют от 6 630 000 рублей.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Audi рассекретила A7 Sportback нового поколения
Полноуправляемое шасси - это очень интересно. А еще интереснее узнать цены на это чудо техники, а то опять будут тянуть до последнего. И еще, а кто-нибудь может отличить обновленный А7 от предыдущей генерации? Это же с лупой надо искать изменения, особенно, если по фото. Ауди вообще обновляются часто ...
Владимир
Отзыв о Audi A7 Sportback 2010 года
машина класс жалоб нет
agent007
Форум Audi A3
Цитата:| Кому: victoria19761965 У меня были похожие симптомы. причины правда в обоих случая разные. Один раз было связано с топливом: с утра залил, поставил, ушел на работу, после работы начала трястить и глохнуть. Такое повторялось и на следующий день, потом правда прошло. И был еще случай, у меня ...
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В Россию везут лимитированную серию Audi A7 Sportback
{{material_126310}}Об эксклюзивном статусе каждого автомобиля будет свидетельствовать специальный шильдик «1 из 111» и соответствующая гравировка на порогах. Первая версия под названием Ocean GT выполнена в необычном цвете морской волны Galaxy Blue Metallic, вторая – Ultra Nova GT выкрашена в глубокий фиолетовый оттенок Merlin Pearl Effect.В отделке интерьера обеих версий используется кожа Valcona. Салон Ocean GT оформлен в серебристо-серых тонах Diamond Silver, а для Ultra Nova GT применили сочетание черного и серого Jet Grey и Black.Заказы на эксклюзивные Audi A7 Sportback будут принимать до конца октября. Всего Audi планирует выпустить по 111 экземпляров A7 Sportback каждой серии. На долю российских клиентов предложат всего по 15 лифтбеков. Все автомобили оснащены бензиновым мотором мощностью 340 л.с. (55 TFSI), 7-ступенчатой коробкой передач S tronic и системой полного привода quattro. Цены стартуют от 6 630 000 рублей.
2019-09-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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