Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Дарья Климова

31 августа 2026, 16:24

В Россию везут новый Ferrari 849 Testarossa Spider с гибридной установкой 1050 л.с.

В Россию везут новый Ferrari 849 Testarossa Spider с гибридной установкой 1050 л.с.

Гибрид в мире суперкаров едет в Россию: как Ferrari совместила 4‑литровый V8 и три электромотора в 849 Testarossa Spider

В Россию везут новый Ferrari 849 Testarossa Spider с гибридной установкой 1050 л.с.

В Россию впервые официально доставят Ferrari 849 Testarossa Spider - гибридный суперкар с уникальной компоновкой и мощностью 1050 л.с. Модель уже вызвала интерес у коллекционеров и автолюбителей, но цена и сроки поставки держатся в секрете. Почему этот автомобиль стал событием для российского рынка - разбираемся в деталях.

В Россию впервые официально доставят Ferrari 849 Testarossa Spider - гибридный суперкар с уникальной компоновкой и мощностью 1050 л.с. Модель уже вызвала интерес у коллекционеров и автолюбителей, но цена и сроки поставки держатся в секрете. Почему этот автомобиль стал событием для российского рынка - разбираемся в деталях.

Появление Ferrari 849 Testarossa Spider на российском рынке - событие, которое не останется незамеченным среди ценителей эксклюзивных автомобилей. Для отечественных автолюбителей это не просто очередная новинка: речь идет о крайне редкой версии суперкара, сочетающей в себе передовые технологии и статусный имидж. В условиях, когда доступ к премиальным маркам становится все сложнее, каждая поставка подобного уровня вызывает ажиотаж и обсуждение.

Как сообщает Autonews, Ferrari 849 Testarossa Spider оснащен гибридной силовой установкой, в основе которой лежит 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом, выдающий 830 л.с. Дополняют его три электромотора: два расположены на передней оси, еще один - на задней. Совокупная отдача достигает впечатляющих 1050 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 2,3 секунды. Такой результат ставит Spider в один ряд с самыми быстрыми серийными автомобилями мира.

В компании Gate Auto уточнили, что финальная стоимость автомобиля для России обсуждается индивидуально на этапе заказа. Причина - множество нюансов, влияющих на цену, включая особенности комплектации и логистики. Из-за сложности производства доля Spider составляет лишь 30-35% от общего выпуска Ferrari 849 Testarossa, что дополнительно подчеркивает его эксклюзивность. Для сравнения: за рубежом Spider стоит 577 337 долларов (примерно 49,4 млн рублей по курсу на конец августа 2026 года), что на 11 752 доллара дороже версии купе.

Точные сроки появления Ferrari 849 Testarossa Spider в России пока не раскрываются. Однако уже сейчас на рынке доступны несколько экземпляров в кузове купе, стартовая цена которых начинается от 86,9 млн рублей. Это подтверждает высокий спрос на подобные автомобили среди российских коллекционеров и энтузиастов.

Интересно, что на фоне роста интереса к эксклюзивным моделям, эксперты отмечают: гибридные технологии становятся неотъемлемой частью даже самых статусных спорткаров. Это связано не только с экологическими требованиями, но и с желанием производителей предложить максимальную производительность без ущерба для динамики. Впрочем, как показывает практика, такие автомобили остаются уделом ограниченного круга покупателей, для которых важна не только скорость, но и уникальность.

Для тех, кто рассматривает покупку редких автомобилей, полезно обратить внимание на тенденции вторичного рынка. Например, среди доступных вариантов можно найти неожиданные предложения, как это было с Hyundai Getz с автоматической коробкой, который неожиданно стал фаворитом в своем сегменте - подробнее об этом можно узнать в материале о скрытых возможностях бюджетных иномарок.

В завершение стоит добавить несколько важных фактов: Ferrari 849 Testarossa Spider - одна из самых мощных и технологичных моделей бренда, ее выпуск ограничен, а каждая поставка сопровождается индивидуальными условиями. На российском рынке такие автомобили становятся не только предметом коллекционирования, но и символом статуса. В условиях нестабильного курса валют и ограниченного импорта, появление Spider может стать индикатором новых трендов в сегменте люксовых спорткаров. Для потенциальных покупателей важно учитывать не только цену, но и сложность обслуживания, а также возможные изменения в законодательстве, которые могут повлиять на владение подобными машинами в будущем.

Упомянутые модели: Ferrari Testarossa
Упомянутые марки: Ferrari
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