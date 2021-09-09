В Россию везут новый недорогой кроссовер (сборку наладят в Казахстане)
Фото: JAC
Фото: JAC
Фото: JAC
Фото: JAC
Фото: JAC
Фото: JAC
Фото: JAC
Фото: JAC
Как удалось узнать порталу «Китайские автомобили», в настоящее время новинку сертифицируют для российского рынка. При этом JAC S3 может получить в России и Казахстане два двигателя на выбор, а не один, как сейчас происходит в Китае. Первым станет 1,5-литровый турбомотор мощностью порядка 118 л.с. Со вторым пока ясности нет. Но, скорее всего, это будет прежний 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 109 л.с. Трансмиссия – «механика» или вариатор, привод – только передний.
В Китае рестайлинговый JAC S3 стоит от 67,9 до 87,9 тысячи юаней или порядка 0,8 – 1,0 млн рублей в пересчете по актуальному курсу. В России дореформенный кроссовер сейчас стоит от 949 000 до 1 139 000 рублей. Обновленный JAC S3 оценят чуть дороже, но он все равно останется одним из самых доступных представителей SUV-сегмента на отечественном рынке.
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