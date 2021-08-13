В Россию везут новый недорогой кроссовер со 160-сильным мотором
Фото: FAW
Фото: FAW
Фото: FAW
Фото: FAW
Фото: FAW
Фото: FAW
Фото: FAW
Фото: FAW
Фото: FAW
Как рассказали 110KM.RU в российском представительстве компании, мощность 1,5-литрового мотора для нашей страны снизят до 160 сил. Ранее сообщалось, что агрегат будет выдавать 169 сил. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» или 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением. Привод – исключительно передний. Ожидается, что покупатели смогут выбирать из трех уровней оснащения. Подробный состав комплектаций и цены пообещали назвать ближе к началу продаж.
В настоящее время модельный ряд FAW в России представлен двумя кроссоверами. Компактный FAW Х40 2021 модельного стоит от 1 242 000 рублей, но с учетом скидок по акциям цену можно снизить до 1 207 000 рублей. Более крупный FAW Х80 стоит дешевле, поскольку у дилеров остались только машины 2019 и 2020 годов по цене от 959 000 рублей со всеми возможными скидками.
С января по июль продажи FAW в России выросли по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 60% до 1 755 автомобилей. Кроссовер FAW Х40 пользуется большей популярностью, на него приходится 52% спроса.
- 1 400 000 РFAW Besturn X80 2019 в Москве
- 1 220 000 РFAW Besturn X80 2018 в Москве
- 1 325 500 РFAW Besturn X80 2019 в Москве
- 1 220 000 РFAW Besturn X80 2017 в Москве
- 930 999 РFAW Besturn X80 2020 в Москве
- 980 000 РFAW Besturn X80 2020 в Москве
- 995 000 РFAW Besturn X80 2021 в Москве
- 1 339 000 РFAW Besturn X80 2020 в Москве
- 1 250 000 РFAW Besturn X80 2018 в Москве
- 1 118 000 РFAW Besturn X80 2020 в Москве
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