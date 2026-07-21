2,5 секунды до сотни и 623 км без подзарядки: чем еще шокирует новый Porsche Cayenne Turbo Electric и сколько он стоит в России

21 июля 2026, 11:22
В Россию везут Porsche Cayenne Turbo Electric: цена, характеристики, детали старта
В Россию везут Porsche Cayenne Turbo Electric: цена, характеристики, детали старта
В России осенью появится Porsche Cayenne Turbo Electric с мощностью 1156 л.с. и ценой около 31 млн рублей. Модель впервые будет доступна не только по предзаказу, но и в автосалонах. Почему это событие может изменить рынок премиальных электрокаров и какие нюансы стоит учесть - объясняем подробно.
Появление Porsche Cayenne Turbo Electric на российском рынке этой осенью - событие, которое может заметно повлиять на сегмент премиальных электромобилей. Для автолюбителей это не просто очередная новинка: впервые столь мощный и технологичный кроссовер станет доступен в салонах, а не только по предзаказу. Это открывает новые возможности для тех, кто следит за мировыми трендами и хочет получить автомобиль с передовыми характеристиками без долгого ожидания.
Как сообщает Autonews, дилерская сеть «Рольф» намерена привезти Porsche Cayenne Turbo Electric по схеме параллельного импорта. Ожидается, что продажи стартуют в начале сентября 2026 года, а ориентировочная стоимость составит около 31 млн рублей. Для сравнения: в США такой электрокроссовер стоит от 165 350 долларов (примерно 13 млн рублей), а в Европе - минимум 170 тысяч евро (более 15 млн рублей). Разница в цене объясняется особенностями ввоза и налогообложения, но для российского рынка это по-прежнему уникальное предложение.
Технические характеристики впечатляют даже искушенных автолюбителей. Модель построена на платформе PPE, которую она делит с Macan Electric. Мощность достигает 1156 лошадиных сил, а разгон до 100 км/ч занимает всего 2,5 секунды - показатель, сравнимый с лучшими спорткарами. При этом масса автомобиля составляет 2,6 тонны, что не мешает ему оставаться динамичным и управляемым. Запас хода на одном заряде - до 623 км, а быстрая зарядка позволяет восполнить энергию с 10 до 80% менее чем за 16 минут. Полный привод, полноуправляемое шасси с поворачивающимися задними колесами и адаптивные амортизаторы делают езду максимально комфортной и безопасной.
В салоне Porsche Cayenne Turbo Electric выделяется изогнутая панель Flow display, объединяющая несколько экранов. Это решение подчеркивает премиальный статус модели и создает ощущение технологичности. Коэффициент аэродинамического сопротивления - всего 0,25, что положительно сказывается на экономичности и динамике. Важно отметить, что ранее в России такие автомобили были доступны только по индивидуальным заказам, а теперь появится возможность увидеть и протестировать их вживую.
Параллельно с выходом Cayenne Turbo Electric на российском рынке стартуют продажи кроссовера Xiaomi YU7 в топовой версии GT, оснащенного двумя электромоторами суммарной мощностью 1003 л.с. Максимальная скорость этой модели достигает 300 км/ч. Такой рост предложений в сегменте мощных электрокаров говорит о том, что российский рынок постепенно догоняет мировые тенденции. Кстати, интерес к эксклюзивным и редким моделям подтверждается и другими примерами: например, недавно немецкое ателье представило спорткар с мотором до 600 л.с., который вызвал ажиотаж среди коллекционеров - подробнее об этом можно узнать в материале о запуске лимитированного спорткара Type 859.
Для справки: платформа PPE, на которой построен Cayenne Turbo Electric, разрабатывалась специально для электромобилей премиум-класса и уже используется в нескольких моделях концерна. Быстрая зарядка и большой запас хода делают новинку привлекательной не только для города, но и для дальних поездок. Появление таких автомобилей в России может стать сигналом для других производителей, что спрос на премиальные электрокары растет, а покупатели готовы платить за технологии и комфорт. Важно помнить, что параллельный импорт позволяет обходить ограничения официальных поставок, но может влиять на стоимость и сроки обслуживания.
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