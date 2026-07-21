2,5 секунды до сотни и 623 км без подзарядки: чем еще шокирует новый Porsche Cayenne Turbo Electric и сколько он стоит в России

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

21 июля 2026, 11:22

В Россию везут Porsche Cayenne Turbo Electric: цена, характеристики, детали старта

В Россию везут Porsche Cayenne Turbo Electric: цена, характеристики, детали старта

2,5 секунды до сотни и 623 км без подзарядки: чем еще шокирует новый Porsche Cayenne Turbo Electric и сколько он стоит в России

В Россию везут Porsche Cayenne Turbo Electric: цена, характеристики, детали старта

В России осенью появится Porsche Cayenne Turbo Electric с мощностью 1156 л.с. и ценой около 31 млн рублей. Модель впервые будет доступна не только по предзаказу, но и в автосалонах. Почему это событие может изменить рынок премиальных электрокаров и какие нюансы стоит учесть - объясняем подробно.

В России осенью появится Porsche Cayenne Turbo Electric с мощностью 1156 л.с. и ценой около 31 млн рублей. Модель впервые будет доступна не только по предзаказу, но и в автосалонах. Почему это событие может изменить рынок премиальных электрокаров и какие нюансы стоит учесть - объясняем подробно.

Появление Porsche Cayenne Turbo Electric на российском рынке этой осенью - событие, которое может заметно повлиять на сегмент премиальных электромобилей. Для автолюбителей это не просто очередная новинка: впервые столь мощный и технологичный кроссовер станет доступен в салонах, а не только по предзаказу. Это открывает новые возможности для тех, кто следит за мировыми трендами и хочет получить автомобиль с передовыми характеристиками без долгого ожидания.

Как сообщает Autonews, дилерская сеть «Рольф» намерена привезти Porsche Cayenne Turbo Electric по схеме параллельного импорта. Ожидается, что продажи стартуют в начале сентября 2026 года, а ориентировочная стоимость составит около 31 млн рублей. Для сравнения: в США такой электрокроссовер стоит от 165 350 долларов (примерно 13 млн рублей), а в Европе - минимум 170 тысяч евро (более 15 млн рублей). Разница в цене объясняется особенностями ввоза и налогообложения, но для российского рынка это по-прежнему уникальное предложение.

Технические характеристики впечатляют даже искушенных автолюбителей. Модель построена на платформе PPE, которую она делит с Macan Electric. Мощность достигает 1156 лошадиных сил, а разгон до 100 км/ч занимает всего 2,5 секунды - показатель, сравнимый с лучшими спорткарами. При этом масса автомобиля составляет 2,6 тонны, что не мешает ему оставаться динамичным и управляемым. Запас хода на одном заряде - до 623 км, а быстрая зарядка позволяет восполнить энергию с 10 до 80% менее чем за 16 минут. Полный привод, полноуправляемое шасси с поворачивающимися задними колесами и адаптивные амортизаторы делают езду максимально комфортной и безопасной.

В салоне Porsche Cayenne Turbo Electric выделяется изогнутая панель Flow display, объединяющая несколько экранов. Это решение подчеркивает премиальный статус модели и создает ощущение технологичности. Коэффициент аэродинамического сопротивления - всего 0,25, что положительно сказывается на экономичности и динамике. Важно отметить, что ранее в России такие автомобили были доступны только по индивидуальным заказам, а теперь появится возможность увидеть и протестировать их вживую.

Параллельно с выходом Cayenne Turbo Electric на российском рынке стартуют продажи кроссовера Xiaomi YU7 в топовой версии GT, оснащенного двумя электромоторами суммарной мощностью 1003 л.с. Максимальная скорость этой модели достигает 300 км/ч. Такой рост предложений в сегменте мощных электрокаров говорит о том, что российский рынок постепенно догоняет мировые тенденции. Кстати, интерес к эксклюзивным и редким моделям подтверждается и другими примерами: например, недавно немецкое ателье представило спорткар с мотором до 600 л.с., который вызвал ажиотаж среди коллекционеров - подробнее об этом можно узнать в материале о запуске лимитированного спорткара Type 859.

Для справки: платформа PPE, на которой построен Cayenne Turbo Electric, разрабатывалась специально для электромобилей премиум-класса и уже используется в нескольких моделях концерна. Быстрая зарядка и большой запас хода делают новинку привлекательной не только для города, но и для дальних поездок. Появление таких автомобилей в России может стать сигналом для других производителей, что спрос на премиальные электрокары растет, а покупатели готовы платить за технологии и комфорт. Важно помнить, что параллельный импорт позволяет обходить ограничения официальных поставок, но может влиять на стоимость и сроки обслуживания.

Упомянутые модели: Porsche Cayenne (от 5 033 000 Р)
Упомянутые марки: Porsche
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Порше

Похожие материалы Порше

Mercedes-Maybach GLS 680: обновление флагмана с ИИ и уникальными деталями
60 лет с момента основания АВТОВАЗа: как менялся крупнейший автозавод России
XPeng G6 и G9 с сервисами «Яндекса» выходят на российский рынок
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Новгород Саратовская область Оренбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться