В Россию везут загадочный китайский внедорожник Paladin

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Журналистам «Газеты.Ru» удалось разузнать о планах вывести на российский рынок новый внедорожник. Китайская Sinomach известна в нашей стране своими экскаваторами, грейдерами и колесными погрузчиками. Теперь компания решила освоить отечественный легковой сегмент и предложить клиентам полноценный рамный внедорожник. Премьера намечена на конец ноября. О новинке ничего неизвестно, кроме имени – Paladin.

Под таким названием в Поднебесной продается внедорожник Nissan, который выпускают на совместном предприятии с Dongfeng. Автомобиль (на заглавном фото) построен на одной платформе с рамным внедорожником Nissan Terra. Его габариты: 4 882 мм х 1 850 мм х 1 875 мм, колесная база – 2 850 мм. Под капотом трудится лицензионная 2,5-литровая бензиновая «турбочетвёрка» от Mitsubishi мощностью 218 л.с. (360 Нм) в паре с 8-диапазонным «автоматом». Привод – задний с жёстко подключаемой передней осью и блокировками переднего и заднего дифференциалов.

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