В Россию везут загадочный китайский внедорожник Paladin
Под таким названием в Поднебесной продается внедорожник Nissan, который выпускают на совместном предприятии с Dongfeng. Автомобиль (на заглавном фото) построен на одной платформе с рамным внедорожником Nissan Terra. Его габариты: 4 882 мм х 1 850 мм х 1 875 мм, колесная база – 2 850 мм. Под капотом трудится лицензионная 2,5-литровая бензиновая «турбочетвёрка» от Mitsubishi мощностью 218 л.с. (360 Нм) в паре с 8-диапазонным «автоматом». Привод – задний с жёстко подключаемой передней осью и блокировками переднего и заднего дифференциалов.
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-
20.11.2023, 17:36
Какие существуют виды автомошенничества (и как с ними справиться)
В текущем году в Санкт-Петербурге и Ленинградской области зафиксирован заметный рост числа преступлений в сфере мошенничества с ДТП и полисами ОСАГО. Злоумышленники постоянно изобретают новые схемы.Читать далее
-
20.11.2023, 15:31
Глава АвтоВАЗа рассказал о серийной сборке электрических Lada
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов, выступая в Совете Федерации, рассказал о скором запуске в серийное производство электрических версий Lada. Сборку организуют на автозаводе в Ижевске.Читать далее
-
20.11.2023, 14:39
Lada Granta: история создания и будущее
Семейство Lada Granta можно назвать народным. Это самые доступные на сегодняшний день новые автомобили на российском рынке, простые и неприхотливые в эксплуатации. Премьера модели состоялась в 2011 году.Читать далее
-
20.11.2023, 11:02
Спорткар Льюиса Хэмилтона продали дороже чем автомобиль Михаэля Шумахера
На аукционе RM Sotheby's формульный болид Mercedes Льюиса Хэмилтона продали за 18,8 млн долларов, что на 4 млн долларов больше, чем в прошлом году удалось выручить за Ferrari Михаэля Шумахера.Читать далее
-
20.11.2023, 09:31
Эксперт назвал китайские автомобили, которые почти не ржавеют
Долгое время российские автолюбители относились к китайским машинам с настороженностью, одной из главных причин которой была высокая склонность к коррозии. Сейчас ситуация изменилась.Читать далее
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