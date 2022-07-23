В руководстве Volkswagen Group неожиданные изменения. Оба имени на слуху
Фото: Volkswagen
Уточняется, что г-н Дисс покинет компанию в конце августа текущего года, а г-н Блюме сядет в кресло главы Volkswage AG 1 сентября 2022-го. Автопроизводитель не никак не прокомментировал причину ухода Герберта Дисса. Концерн лишь дал краткую информацию о нынешнем руководителе.
Герберт Дисс присоединился к Volkswagen в 2015 году, куда он пришел из концерна BMW. Данное назначение аккурат пришлось на волне скандала с дизельгейтом. Среди приписываемых ему заслуг на первом месте массовые инвестиции в электромобили. Цель – ежегодные миллионные продажи «электричек» к середине текущего десятилетия.
В своем заявлении председатель правления Volkswagen Ханс Дитер Потш поблагодарил г-на Дисса за то, что она сыграл ключевую роль в продвижении трансформации компании: «Он не только провел компанию через чрезвычайно неспокойные воды, но и реализовал принципиально новую стратегию».
Преемнику предстоит продолжать эту трансформацию. Прежде чем стать руководителем Porsche, Оливер Блюме занимал различные должности в Audi, испанском автомобильном бренде SEAT и непосредственно VW. Генеральным директором бренда спортивных автомобилей он стал в 2015-м.
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15 июля 2022 года в КЛЮЧАВТО стартовали продажи автомобилей китайского премиального бренда EXEED в Санкт-Петербурге. Это уже третий дилерский центр марки в портфеле автохолдинга.Читать далее
-
22.07.2022, 15:59
6 проблем при покупке автомобиля за границей
С прекращением официальных поставок новых автомобилей в России активизировались «серые» дилеры. Спрос на их услуги нынешней весной вырос вдвое по сравнению с 2021 годом. Новые машины за границей стоят существенно дешевле, чем у российских дилеров, а выбор моделей и комплектаций – богаче. Но, как и в любом деле, имеются свои подводные камни.Читать далее
-
22.07.2022, 14:59
АвтоВАЗ отгрузит дилерам 800 новеньких Lada Vesta NG
Дилеры Lada должны получить Lada Vesta в рестайлинговом варианте. Всего к отгрузке подготовили 800 автомобилей в разных типах кузова: седан и Cross-седан, а также универсал SW и SW Cross.Читать далее
-
22.07.2022, 14:12
Вслед за бензиновыми автомобилями в Европе под нож пойдут бензиновые мотоциклы
Европа всеми силами пытается отказаться от углеводородов и ископаемого топлива. Автопроизводители активно развивают линейку электрокаров, а в большинстве стран Старого Света уже запланировали полный отказ от автомобилей с традиционными ДВС, начиная с 2035 года. Следующими могут стать мотоциклы.Читать далее
-
22.07.2022, 13:26
Toyota разобрала по винтинку внедорожник с пробегом 1,6 млн км, чтобы построить новый
Компания Toyota при разработке новых автомобилей учится на собственных ошибках. Она подарила новый пикап Tundra в обмен на аналогичный 2007 года выпуска с пробегом более 1 млн миль (1,6 млн км). Затем инженеры полностью разобрали автомобиль, чтобы выявить его слабые места.Читать далее
-
22.07.2022, 12:58
В России заканчиваются новые автомобили
Большинство российских автозаводов простаивают с марта, а поставки готовых автомобилей приостановлены из-за санкций. Дилеры медленно, но верно распродают складские запасы. Новых машин практически не осталось. Склады и терминалы опустели.Читать далее
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