В руководстве Volkswagen Group неожиданные изменения. Оба имени на слуху

Уточняется, что г-н Дисс покинет компанию в конце августа текущего года, а г-н Блюме сядет в кресло главы Volkswage AG 1 сентября 2022-го. Автопроизводитель не никак не прокомментировал причину ухода Герберта Дисса. Концерн лишь дал краткую информацию о нынешнем руководителе.

Герберт Дисс присоединился к Volkswagen в 2015 году, куда он пришел из концерна BMW. Данное назначение аккурат пришлось на волне скандала с дизельгейтом. Среди приписываемых ему заслуг на первом месте массовые инвестиции в электромобили. Цель – ежегодные миллионные продажи «электричек» к середине текущего десятилетия.

В своем заявлении председатель правления Volkswagen Ханс Дитер Потш поблагодарил г-на Дисса за то, что она сыграл ключевую роль в продвижении трансформации компании: «Он не только провел компанию через чрезвычайно неспокойные воды, но и реализовал принципиально новую стратегию».

Преемнику предстоит продолжать эту трансформацию. Прежде чем стать руководителем Porsche, Оливер Блюме занимал различные должности в Audi, испанском автомобильном бренде SEAT и непосредственно VW. Генеральным директором бренда спортивных автомобилей он стал в 2015-м.

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