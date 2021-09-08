В Румынии билет на автобус выдают бесплатно в обмен на приседания
Фото: Romania insider
Фото: Romania insider
Фото: Romania insider
Любой желающий может получить бесплатный билет на автобус, сделав 20 приседаний за 2 минуты и сэкономив 50 евроцентов (порядка 43 рублей по курсу). Обмануть систему не удастся. За приседаниями пристально следит встроенный «умный» видеорегистратор. Однако, количество подходов для одного пассажира не ограничено. Таким образом, городские власти пытаются популяризировать спорт и здоровый образ жизни.
Похожу идею тестировали в Москве 7 лет назад. В 2013 году на станции метро «Выставочная» автомат предлагал пассажирам присесть 30 раз в течение двух минут за билет стоимостью 30 рублей. Но продолжения история пока не получила.
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- 3 580 000 РLand Rover Range Rover 2013 в Москве
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- 2 888 000 РLexus IS 2018 в Москве
- 860 000 РKIA Optima 2017 в Москве
- 185 000 РВАЗ (Lada) 2107 2007 в Москве
- 700 000 РMazda CX-7 2011 в Москве
- 1 950 000 РToyota Land Cruiser Prado 2018 в Москве
- 1 140 000 РMercedes GL-класс 2014 в Москве
- 1 999 999 РLand Rover Range Rover Evoque 2012 в Москве
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