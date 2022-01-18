В ржавом пикапе выросло деревце: владелец заботится о нем больше, чем об автомобиле
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Теперь у деревца есть свою группа в Facebook, в которой уже порядка 200 участников. Растение прекрасно себя чувствует даже несмотря на то, что пикап по-прежнему на ходу и выезжает пару раз в месяц. При этом владелец заботится о деревце намного больше, чем об автомобиле. Он даже соорудил для него специальную защитную коробку, которую приматывает изолентой к кузову во время поездок. А на Рождество украсил деревце праздничной гирляндой.
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