Плацкарт на минималках уходит в прошлое: в РЖД модернизировали вагоны, сохранив доступную цену

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

1 августа 2026, 09:47

В РЖД обновили плацкарт: больше мест, душ и индивидуальные удобства для пассажиров

В РЖД обновили плацкарт: больше мест, душ и индивидуальные удобства для пассажиров

Плацкарт на минималках уходит в прошлое: в РЖД модернизировали вагоны, сохранив доступную цену

В РЖД обновили плацкарт: больше мест, душ и индивидуальные удобства для пассажиров

В России представили модернизированный плацкартный вагон с увеличенным числом мест, душевой кабиной и индивидуальными удобствами. Это решение может повлиять на стандарты комфорта в бюджетных поездах и сделать дальние поездки привлекательнее для широкой аудитории.

В России представили модернизированный плацкартный вагон с увеличенным числом мест, душевой кабиной и индивидуальными удобствами. Это решение может повлиять на стандарты комфорта в бюджетных поездах и сделать дальние поездки привлекательнее для широкой аудитории.

Модернизация плацкартных вагонов РЖД — событие, которое может заметно изменить структуру бюджетных пассажирских перевозок в России. Теперь пассажирам доступны не только дополнительные места, но и новые удобства, ранее характерные для более дорогих классов обслуживания. На выставке «Транспорт России» был представлен обновлённый плацкартный вагон, в котором привычный формат эконом-путешествий получил современное наполнение.

Главное новшество — увеличение числа мест с 54 до 58, что позволяет перевозить больше пассажиров без потери комфорта. Спальные полки стали просторнее: поперечные удлинились на 14 см и расширились на 3 см, боковые — на 10 см длиннее и на 4 см шире. Для каждого пассажира теперь предусмотрены оконные шторы, обеспечивающие конфиденциальность даже в общем вагоне. Кроме того, появились столики для верхних полок, персональные светильники, воздуховоды, а также розетки USB и 220 В — такие опции раньше были доступны только в купе или СВ.

Особое внимание уделено гигиене: в вагоне оборудованы отдельная душевая кабина и две санитарные комнаты. Это решение может существенно повысить уровень комфорта в дальних поездках, особенно для тех, кто раньше выбирал другие классы или виды транспорта из-за ограниченных возможностей плацкарта. Такой подход способен сделать бюджетные поездки более привлекательными для широкой аудитории, включая пассажиров, которые прежде отдавали предпочтение купе или вагонам с улучшенной вентиляцией.

Плацкартные вагоны традиционно остаются самым доступным видом железнодорожных перевозок в России. В последние годы РЖД постепенно внедряет новые стандарты комфорта, и появление душевой кабины, удлинённых полок и индивидуальных шторок может стать новым ориентиром для всего сегмента бюджетных перевозок. Если нововведения получат положительные отзывы, аналогичные решения могут быть применены и на других маршрутах.

Обновлённая плацкарта ориентирована на современные запросы: больше личного пространства, удобства для работы и отдыха, улучшение условий для длительных путешествий. Это может изменить отношение пассажиров к дальним поездкам и задать новый стандарт для бюджетных перевозок в России.

Интересно, что тенденция к повышению уровня комфорта в бюджетных сегментах транспорта прослеживается и в других сферах. Например, при выборе автомобиля для семейных поездок чаще всего обращают внимание на удобство и функциональность салона, а также на особенности перевозки детских колясок и багажа  подробности критериев выбора кузова для семейных нужд 

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Great Wall готовит кроссовер Wey V8X для России: новые детали о запуске
Tenet T4L: новая альтернатива в сегменте бюджетных кроссоверов России
Гибридный Geely EX5 EM-R выходит на российский рынок: новые детали и особенности
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мурманск Йошкар-Ола Астрахань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться