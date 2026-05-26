Надоевший плацкарт теперь в прошлом: в РЖД показали обновленные вагоны с новым уровнем комфорта

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

26 мая 2026, 18:01

В РЖД появились новые плацкартные вагоны: больше комфорта, меньше мест, новые стандарты

В РЖД появились новые плацкартные вагоны: больше комфорта, меньше мест, новые стандарты

Надоевший плацкарт теперь в прошлом: в РЖД показали обновленные вагоны с новым уровнем комфорта

В РЖД появились новые плацкартные вагоны: больше комфорта, меньше мест, новые стандарты

Российские железные дороги внедрили принципиально новый формат плацкартных вагонов: теперь пассажирам доступно больше личного пространства, а привычные верхние полки ушли в прошлое. Это решение может изменить представление о недорогих поездках на поезде и задать новый стандарт для массовых маршрутов.

Российские железные дороги внедрили принципиально новый формат плацкартных вагонов: теперь пассажирам доступно больше личного пространства, а привычные верхние полки ушли в прошлое. Это решение может изменить представление о недорогих поездках на поезде и задать новый стандарт для массовых маршрутов.

Рынок железнодорожных перевозок в России переживает перемены: РЖД вывели на маршрутах экспериментальные плацкартные вагоны, которые ломают привычные стереотипы о бюджетных поездках. Теперь пассажирам не приходится бороться за нижние полки или искать место для багажа под сиденьями — новый формат ориентирован на комфорт и приватность, а не на максимальное количество мест.

Главное новшество — отказ от верхних полок и сокращение числа мест с 54 до 36. Благодаря этому пространство для каждого пассажира увеличилось почти на 40%, салон стал светлее и просторнее. Вместо привычных ящиков под сиденьями появились вместительные стеллажи над спальными местами. Каждое спальное место теперь отделено плотной шторкой, создающей ощущение индивидуальной капсулы. Интерьер выполнен в спокойных тонах, мягкое светодиодное освещение создает уют и напоминает атмосферу современных отелей.

Техническая часть тоже не осталась без внимания: система вентиляции переработана так, чтобы избежать сквозняков и обеспечить равномерную циркуляцию воздуха. Усиленная шумоизоляция позволяет снизить уровень проникающих звуков, а у каждого пассажира есть доступ к персональным USB-портам, розеткам 220В и отдельным светильникам с направленным светом. Все материалы отделки сертифицированы и соответствуют действующим требованиям пожарной безопасности.

Экспериментальные вагоны уже курсируют по маршруту Москва — Великий Новгород — Углич — Москва. Поезд отправляется в пятницу вечером с Ленинградского вокзала, прибывает в Великий Новгород утром, а возвращается в столицу в воскресенье вечером. Стоимость зависит от сезона и даты покупки, при этом сохраняются все действующие льготы и скидки.

Внедрение новых плацкартных вагонов может стать шагом вперед для массовых перевозок: именно в этом сегменте особенно востребованы недорогие билеты, популярные на российских железных дорогах. Обновленный формат позволяет не только повысить уровень комфорта, но и снизить напряженность между пассажирами, связанную с борьбой за лучшие места. Если эксперимент окажется успешным, аналогичные вагоны могут появиться и на других популярных направлениях страны.

Интересно, что РЖД продолжает экспериментировать с формами вагонов: ранее на маршруте Москва — Санкт-Петербург был запущен вагон с одноместными купе, где каждый пассажир получает максимум личного пространства и дополнительные услуги. Подробнее о таком нововведении можно узнать из материала о новом стандарте комфорта на маршруте между столами .

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Volga объявила цены на новые модели: старт продаж уже в июне
Kia K3 из Узбекистана: старт продаж и все комплектации для рынка
Беременность и автомобиль: как снизить риски за рулем и на пассажирском сиденье
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Республика Башкортостан Калуга Калининград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться