Надоевший плацкарт теперь в прошлом: в РЖД показали обновленные вагоны с новым уровнем комфорта

26 мая 2026, 18:01
В РЖД появились новые плацкартные вагоны: больше комфорта, меньше мест, новые стандарты
Российские железные дороги внедрили принципиально новый формат плацкартных вагонов: теперь пассажирам доступно больше личного пространства, а привычные верхние полки ушли в прошлое. Это решение может изменить представление о недорогих поездках на поезде и задать новый стандарт для массовых маршрутов.
Рынок железнодорожных перевозок в России переживает перемены: РЖД вывели на маршрутах экспериментальные плацкартные вагоны, которые ломают привычные стереотипы о бюджетных поездках. Теперь пассажирам не приходится бороться за нижние полки или искать место для багажа под сиденьями — новый формат ориентирован на комфорт и приватность, а не на максимальное количество мест.
Главное новшество — отказ от верхних полок и сокращение числа мест с 54 до 36. Благодаря этому пространство для каждого пассажира увеличилось почти на 40%, салон стал светлее и просторнее. Вместо привычных ящиков под сиденьями появились вместительные стеллажи над спальными местами. Каждое спальное место теперь отделено плотной шторкой, создающей ощущение индивидуальной капсулы. Интерьер выполнен в спокойных тонах, мягкое светодиодное освещение создает уют и напоминает атмосферу современных отелей.
Техническая часть тоже не осталась без внимания: система вентиляции переработана так, чтобы избежать сквозняков и обеспечить равномерную циркуляцию воздуха. Усиленная шумоизоляция позволяет снизить уровень проникающих звуков, а у каждого пассажира есть доступ к персональным USB-портам, розеткам 220В и отдельным светильникам с направленным светом. Все материалы отделки сертифицированы и соответствуют действующим требованиям пожарной безопасности.
Экспериментальные вагоны уже курсируют по маршруту Москва — Великий Новгород — Углич — Москва. Поезд отправляется в пятницу вечером с Ленинградского вокзала, прибывает в Великий Новгород утром, а возвращается в столицу в воскресенье вечером. Стоимость зависит от сезона и даты покупки, при этом сохраняются все действующие льготы и скидки.
Внедрение новых плацкартных вагонов может стать шагом вперед для массовых перевозок: именно в этом сегменте особенно востребованы недорогие билеты, популярные на российских железных дорогах. Обновленный формат позволяет не только повысить уровень комфорта, но и снизить напряженность между пассажирами, связанную с борьбой за лучшие места. Если эксперимент окажется успешным, аналогичные вагоны могут появиться и на других популярных направлениях страны.
Интересно, что РЖД продолжает экспериментировать с формами вагонов: ранее на маршруте Москва — Санкт-Петербург был запущен вагон с одноместными купе, где каждый пассажир получает максимум личного пространства и дополнительные услуги. Подробнее о таком нововведении можно узнать из материала о новом стандарте комфорта на маршруте между столами .
