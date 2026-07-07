Двухэтажный вагон с одноместными купе: в РЖД приготовили инновационную новинку - как будем ездить уже в 2026 году

7 июля 2026, 10:44
В РЖД тестируют двухэтажный вагон с одноместными купе: альтернатива плацкарту
В РЖД тестируют двухэтажный вагон с одноместными купе: альтернатива плацкарту
РЖД рассматривают запуск двухэтажных вагонов с мини-купе для одного пассажира. Такой подход может стать ответом на снижение спроса на плацкарт и растущую потребность в личном пространстве. Проект обещает изменить привычный формат дальних поездок.
В России обсуждается принципиально новая форма пассажирских вагонов: двухэтажные конструкции с одноместными мини-купе могут стать альтернативой привычной плацкарте. Такой подход позволяет изменить ситуацию в отдаленных районах, сделав поездки более комфортными и приватными.
В основе концепции — двухсекционный вагон, разработанный по заказу ОАО «РЖД». Кузов из алюминиевых панелей позволяет снизить массу почти на треть, а уникальная секция рассчитана на 36 индивидуальных мест. В мини-купе предусмотрено кресло-кроватка; размеры спального места составляют 1850×700 мм. Главная идея — изоляция пассажиров без превращения поездки в элитную услугу.
Проект предусматривает два направления: базовые одноместные мини-купе и более комфортные купе с индивидуальным санузлом. Последний вариант ближе к купе или SV, однако массовое внедрение индивидуальных туалетов по цене плацкартного билета пока выглядит маловероятным. Важно, что обе формы ориентированы на разные категории пассажиров и уровни комфорта.
Причины таких изменений витают в воздухе: за последние 15–20 лет пассажиропоток на дальних маршрутах сократился почти на 40%, в то время как авиаперевозки выросли в три раза. После пандемии многие стали острее воспринимать тесное соседство, и, согласно исследованию 2022 года, 66% опрошенных поддержали идею замены плацкартов на вагоны с одноместными купе.
Двухэтажные вагоны уже используются в некоторых странах Европы и Азии, но в российском проекте акцент делается на доступность и массовость. Если концепция будет реализована, это может стать первым шагом к обновлению железнодорожных перевозок в России, где до сих пор сохраняется высокий спрос на бюджетные варианты проезда на большие расстояния.
Пока конкретных сроков появления таких вагонов на маршрутах нет — проект находится на стадии обсуждения и доработки. Не стоит путать его с уже существующими одноместными купе 1Б: новый вагон — это другой уровень организации пространства и комфорта. Кстати, интерес к новым формам транспорта растёт не только в железнодорожной сфере: например, при выборе электроскутера для бизнеса рассматриваются похожие тенденции индивидуализации дорожного движения .
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