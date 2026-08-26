Крупный дорожный проект стартует на Сахалине - кто построит важную транспортную артерию?

26 августа 2026, 13:55
В Сахалинской области объявлен тендер на новую объездную трассу стоимостью 14 млрд
В Сахалинской области объявлен тендер на новую объездную трассу стоимостью 14 млрд
В регионе стартовал конкурс на реализацию масштабного инфраструктурного проекта. Подрядчики уже готовят документы. Сумма контракта впечатляет. Подробности - в нашем материале.
В Сахалинской области стартовала процедура выбора подрядчика для реализации первого этапа строительства новой объездной дороги, которая соединит направления «Южно-Сахалинск - Холмск» и «Южно-Сахалинск - Оха». Начальная стоимость контракта превышает 13,9 млрд рублей, а заявки на участие принимаются до 10 сентября. Как сообщает Abn.agency, информация о тендере размещена на портале госзакупок 25 августа.
Организатором конкурса выступает региональное министерство экономического развития, а заказчиком - Государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Сахалинской области». Новый маршрут пройдет по территории Южно-Сахалинска и частично затронет Анивский муниципальный округ. Финансирование осуществляется по федеральному закону 44-ФЗ, а сама процедура проходит на электронной площадке «ТЭК-Торг».
Для участия в конкурсе компаниям необходимо подтвердить опыт выполнения аналогичных работ. В частности, требуется наличие завершенных контрактов по строительству или реконструкции автомобильных дорог, причем стоимость этих проектов должна составлять не менее 30% от максимальной цены нового контракта - 13 969 224 295,18 рублей. Помимо стоимости предложения (60% оценки), комиссия будет учитывать квалификацию участников (40%), включая наличие техники, специалистов и финансовых ресурсов.
Проект предусматривает возведение трассы III категории с асфальтобетонным покрытием. Длина участка составит 8,29 км, расчетная скорость движения - до 100 км/ч, а ширина проезжей части - 7 метров с двумя полосами. Подрядчику предстоит выполнить полный цикл работ: от подготовки территории и переноса коммуникаций до устройства земляного полотна, дорожной одежды и строительства искусственных сооружений. В рамках проекта запланировано возведение пяти мостов и установки водопропускных труб.
Заявки на участие принимаются до 10 сентября, рассмотрение вторых частей состоится 14 сентября, а итоги конкурса подведут 15 сентября. В числе обязательных условий - предоставление гарантий качества: подрядчик будет отвечать за эксплуатацию объекта на протяжении всего гарантийного срока, который приостанавливается на время устранения выявленных дефектов по его вине.
В техническом задании отдельно прописаны требования к энергоэффективности: запрещено использовать ртутные и люминесцентные лампы, предпочтение отдается светодиодным источникам. Такой подход позволит повысить безопасность и снизить эксплуатационные расходы на освещение трассы.
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