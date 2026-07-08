На Сахалине впервые в России официально зарегистрировали успешный пилотируемый полёт прототипа аэротакси

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

8 июля 2026, 07:44

В Сахалинской области впервые официально испытали аэротакси X-Sky с пассажиром

В Сахалинской области впервые официально испытали аэротакси X-Sky с пассажиром

На Сахалине впервые в России официально зарегистрировали успешный пилотируемый полёт прототипа аэротакси

В Сахалинской области впервые официально испытали аэротакси X-Sky с пассажиром

На форуме «Крылья Сахалина - 2026» прошли первые официальные испытания аэротакси X-Sky с человеком на борту. Это событие может изменить подход к региональной мобильности и открыть новые возможности для отдаленных территорий страны.

На форуме «Крылья Сахалина - 2026» прошли первые официальные испытания аэротакси X-Sky с человеком на борту. Это событие может изменить подход к региональной мобильности и открыть новые возможности для отдаленных территорий страны.

Официальный испытательный полёт аэротакси X-Sky с человеком на борту, проведённый в Сахалинской области, стал главным событием для всей отрасли беспилотных летательных аппаратов. Испытания прошли на дронопорте «Пушистый» в Корсаковском районе в рамках форума «Крылья Сахалина – 2026» и были оформлены в строгом соответствии с требованиями авиационной регистрации. Этот шаг подтверждает, что Россия делает ставку на развитие индивидуальной аэромобильности, особенно для регионов со сложной логистической инфраструктурой.

X-Sky — это многороторный eVTOL-дрон с электрическим приводом и аккумуляторным питанием, рассчитанный на одного пассажира. На одной зарядке аппарат может находиться в воздухе до 20 минут и развивать скорость до 50 км/ч. Важно, что X-Sky имеет два режима управления: пилотируемый (с человеком на борту) и полностью автономный, при котором маршрут задаётся заранее. Для навигации используется спутниковая система с интеграцией в государственную платформу «ЭРА-ГЛОНАСС», что позволяет обеспечивать безопасность и контролировать полёты.

Дронопорт «Пушистый» — первый в России специализированный комплекс для беспилотных систем. Здесь базируется подразделение «Аврора-БАС» единой дальневосточной авиакомпании «Аврора». Все беспилотные комплексы, подключённые к интернету, управлялись из ситуационного центра дронопорта, где операторы на первых этапах отслеживали телеметрию и видеопоток, что позволило организовать централизованный контроль воздушного движения.

По мнению губернатора Валерия Лимаренко, развитие беспилотных технологий — это не просто технологический тренд, а новая философия для регионов, где особенно важны логистика, мониторинг и сервисы для населения. На Сахалине уже работают научно-производственный центр «Крылья Сахалина» и компания «Аэрохит», выпускающая до 1000 беспилотников в месяц. Кроме того, совместно с группой компаний ZALA сформирована единая система авиационной связи и навигации для беспилотных систем.

Полет X-Sky стал первым официально зарегистрированным испытанием пилотируемого аэротакси в России. До этого в стране существовали только патентные разработки и неформальные испытания отдельных компонентов, но ни одно устройство не прошло проверку с интеграцией в государственное регулирование. Это событие может стать отправной точкой для формирования рынка профессионального аэротакси в регионах.

На мировом рынке индивидуальной аэромобильности уже сложились свои лидеры. Китайская компания EHang первой перешла к коммерческим пассажирским перевозкам на автономных аппаратах. В США компании Joby Aviation и Archer Aviation делают ставку на интеграцию eVTOL в городскую авиацию, а европейские проекты, такие как Volocopter, акцентируют внимание на экологичности и низком уровне шума для мегаполисов. Российский X-Sky отличается тем, что сочетает пилотируемый и беспилотный режимы и ориентирован на использование в труднодоступных регионах.

Следующий этап развития X-Sky — демонстрация новых достижений на форуме «Крылья Сахалина» в 2027 году. Планируется продолжение испытательных полётов с целью создания системы аэромобильности для отдалённых территорий. Учитывая имеющиеся данные, подобные проекты могут значительно улучшить транспортную доступность и повысить качество жизни в российских регионах, где традиционные виды транспорта не всегда эффективны. Важно отметить, что развитие аэротакси требует не только технических решений, но и комплексной работы в сфере существующей транспортной и информационной инфраструктуры. 

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Tenet A8: первый седан бренда выходит на рынок с новыми деталями
Evolute i-Sky выходит на рынок: старт производства в Липецке в 2026 году
GAC Hyptec HT выходит на рынок РФ: премиальный электрокроссовер с новыми технологиями
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Уфа Ставропольский край Тульская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться