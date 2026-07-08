На Сахалине впервые в России официально зарегистрировали успешный пилотируемый полёт прототипа аэротакси

8 июля 2026, 07:44
В Сахалинской области впервые официально испытали аэротакси X-Sky с пассажиром
В Сахалинской области впервые официально испытали аэротакси X-Sky с пассажиром
На форуме «Крылья Сахалина - 2026» прошли первые официальные испытания аэротакси X-Sky с человеком на борту. Это событие может изменить подход к региональной мобильности и открыть новые возможности для отдаленных территорий страны.
Официальный испытательный полёт аэротакси X-Sky с человеком на борту, проведённый в Сахалинской области, стал главным событием для всей отрасли беспилотных летательных аппаратов. Испытания прошли на дронопорте «Пушистый» в Корсаковском районе в рамках форума «Крылья Сахалина – 2026» и были оформлены в строгом соответствии с требованиями авиационной регистрации. Этот шаг подтверждает, что Россия делает ставку на развитие индивидуальной аэромобильности, особенно для регионов со сложной логистической инфраструктурой.
X-Sky — это многороторный eVTOL-дрон с электрическим приводом и аккумуляторным питанием, рассчитанный на одного пассажира. На одной зарядке аппарат может находиться в воздухе до 20 минут и развивать скорость до 50 км/ч. Важно, что X-Sky имеет два режима управления: пилотируемый (с человеком на борту) и полностью автономный, при котором маршрут задаётся заранее. Для навигации используется спутниковая система с интеграцией в государственную платформу «ЭРА-ГЛОНАСС», что позволяет обеспечивать безопасность и контролировать полёты.
Дронопорт «Пушистый» — первый в России специализированный комплекс для беспилотных систем. Здесь базируется подразделение «Аврора-БАС» единой дальневосточной авиакомпании «Аврора». Все беспилотные комплексы, подключённые к интернету, управлялись из ситуационного центра дронопорта, где операторы на первых этапах отслеживали телеметрию и видеопоток, что позволило организовать централизованный контроль воздушного движения.
По мнению губернатора Валерия Лимаренко, развитие беспилотных технологий — это не просто технологический тренд, а новая философия для регионов, где особенно важны логистика, мониторинг и сервисы для населения. На Сахалине уже работают научно-производственный центр «Крылья Сахалина» и компания «Аэрохит», выпускающая до 1000 беспилотников в месяц. Кроме того, совместно с группой компаний ZALA сформирована единая система авиационной связи и навигации для беспилотных систем.
Полет X-Sky стал первым официально зарегистрированным испытанием пилотируемого аэротакси в России. До этого в стране существовали только патентные разработки и неформальные испытания отдельных компонентов, но ни одно устройство не прошло проверку с интеграцией в государственное регулирование. Это событие может стать отправной точкой для формирования рынка профессионального аэротакси в регионах.
На мировом рынке индивидуальной аэромобильности уже сложились свои лидеры. Китайская компания EHang первой перешла к коммерческим пассажирским перевозкам на автономных аппаратах. В США компании Joby Aviation и Archer Aviation делают ставку на интеграцию eVTOL в городскую авиацию, а европейские проекты, такие как Volocopter, акцентируют внимание на экологичности и низком уровне шума для мегаполисов. Российский X-Sky отличается тем, что сочетает пилотируемый и беспилотный режимы и ориентирован на использование в труднодоступных регионах.
Следующий этап развития X-Sky — демонстрация новых достижений на форуме «Крылья Сахалина» в 2027 году. Планируется продолжение испытательных полётов с целью создания системы аэромобильности для отдалённых территорий. Учитывая имеющиеся данные, подобные проекты могут значительно улучшить транспортную доступность и повысить качество жизни в российских регионах, где традиционные виды транспорта не всегда эффективны. Важно отметить, что развитие аэротакси требует не только технических решений, но и комплексной работы в сфере существующей транспортной и информационной инфраструктуры.
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