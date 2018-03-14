«А теперь пройдемте». Как выбрать машину женщине?
Где покупать?
Если речь идет о новом автомобиле, все гораздо проще. Выбирать стоит официальный дилерский центр. Проверить, не «серый» ли это салон, можно на сайте импортера в списке дилеров. Предварительно лучше изучить отзывы о выбранном салоне и заведомо подобрать себе менеджера по продажам. Именно он станет вашим гидом в мир моделей конкретной марки, акций и дополнительного оборудования.
Сейчас дамы проводят немало времени на мужских автопорталах и форумах, поэтому в вопросе выбора уже более-менее подкованы. Представители автосалонов признались, что бренд – одна из немалых составляющих женского выбора. Предприимчивые клиентки иногда даже знакомятся с историей автопроизводителя, осведомляясь о проводимых отзывных кампаниях, трудных периодах и моментах взлета. Безусловно, это правильная тактика, которая покажет менеджеру серьезность ваших намерений в отношении покупки автомобиля.
Если же финансовое положение позволяет приобрести только подержанную машину, к выбору площадки относиться нужно с особой тщательностью. Эксперты рекомендуют женщинам покупать автомобиль с пробегом также в дилерских центрах. Конечно, он может быть дороже, зато автосалон гарантирует юридическую чистоту сделки, дает гарантию и представляет доказательства технической исправности машины. Кроме того, специалисты смогут оказать содействие в оформлении покупки.
А что выбрать?
Как признаются представители автосалонов, работать с женщинами труднее, и на то есть объективные причины. Во-первых, мало кто из них разбирается в технической составляющей, поэтому приходится учиться оперативно чувствовать клиентку и понимать, что ей необходимо. Во-вторых, иной раз водительницы слабо представляют, что, собственно, может дать им та или иная машина в определенной комплектации. Другими словами, дилерам приходится в буквальном смысле формировать желание женщины.
В принципе, со слов дилеров, существенного отличия между мужскими и женскими предпочтениями в части допоборудования нет. В основном, это коврики, защита картера, сигнализация, антикоррозионная обработка. Барышень по большей части интересуют люксовые комплектации на «автомате», чтобы в машине всего было с лихвой. Правда, все чаще предъявляются повышенные требования к системам пассивной и активной безопасности, наличию навигационных и других интеллектуальных систем, и комплектациям с повышенной комфортабельностью салона, особенно, если в автомобиле также ездит ребенок.
Чтобы чувствовать себя максимально комфортно в машине, женщинам стоит не игнорировать следующие опции: детские кресла, специальные накладки на пороги, сезонную резину, коврики, парктроники, мультимедиа и элементы декора. Последнее в списке играет немаловажную роль, ведь не секрет, что для барышень внешний вид машины имеет большое значение. Эксперты подтвердили, что сложившийся стереотип о женском выборе глазами всегда находит практическое применение. Причем, для водительниц эстетическая составляющая важна абсолютно во всем, вряд ли они упустят из вида хоть какую-то деталь. Но это отнюдь не недостаток, главное, чтобы в конечном итоге внешность автомобиля и удобство не шли вразрез с техническими характеристиками.
Сколько потратить?
Главное правило – не выходить за рамки бюджета. Женщины, как известно, не скупятся на реализацию собственных желаний и вполне могут потратить денег гораздо больше, чем планировали. Чтобы этого не произошло, четко ограничьте себя по сумме, но возьмите несколько тысяч рублей с собой про запас. Если удастся выбрать идеальный автомобиль в рамках запланированного бюджета, у вас останутся средства, чтобы отметить покупку и побаловать себя, к примеру, новыми туфлями. Что касается покупки дополнительного оборудования, то на него, как правило, уходит 5-10% от стоимости авто. Больше – уже перебор.
В общем, выбрать автомобиль женщине без участия мужчины – не так-то сложно. Не стоит стесняться задавать вопросы продавцу, переспрашивать, просить распечатать для вас информацию с техническими характеристиками или данными по комплектациям. И, конечно, никогда не пренебрегайте тест-драйвом. Помните, что добросовестный менеджер никогда не откажет вам в пробной поездке.
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