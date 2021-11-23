В салонах российских дилеров Kia появился обновленный Carnival: комплектации и цены
Обновленный Kia Carnival сохранил все преимущества кроссвэна прошлого поколения и получил более современные и высокотехнологичные решения. Некоторые опции, которые пользовались повышенным спросом стали доступны в более низких комплектациях. Помимо нового логотипа, кроссвэн Carnival получил разработанную в едином с ним стиле новую эмблему модели. Напомним, Kia Carnival четвертого поколения продается в России с марта 2021 года.
Что касается комплектаций, то стандартное оснащение Comfort не претерпела изменений. В комплектации Prestige появилась новая мультимедийная система с навигацией и аудиосистема премиум-класса Bose с 12 динамиками. Здесь также устанавливается датчик дождя, расширен набор систем безопасности и помощи водителю Drive Wise. В частности водителю будет доступна система предотвращения столкновения при выезде с парковки задним ходом (PCA), система кругового обзора с 4 камерами (AVM), камера для общения с пассажирами второго и третьего ряда (в т. ч. с «ночным» режимом) и функция напоминания о пассажирах на заднем ряду (ROA). Начиная с комплектации Prestige, Carnival также получит комплекс телематических сервисов Kia Connect с навигационными функциями.
Российским покупателям предложили Carnival с дизельным и бензиновым двигателями. Дизель представлен 2,2-литровым мотором мощностью 199 л. с. и 440 Н•м крутящего момента, он доступен во всех комплектациях. Бензиновый 3,5-литровый силовой агрегат V6 MPI обладает мощностью 249 лошадей и 331,5 Н•м крутящего момента, он доступен в комплектациях Prestige, Premium и Premium+. Оба варианта двигателей работают в паре с безальтернативной восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.
В базовой комплектации кроссвэн Kia Carnival 2022-го модельного года стоит от 2 864 900 рублей, в максимальном оснащении (Premium+) цены доходят до 3 994 900 рублей, но и это не предел. Собирают автомобили для российского рынка на калининградском «Автоторе».
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