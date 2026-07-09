Неожиданные меры: почему семья Ефановых осталась без недвижимости и авто

9 июля 2026, 18:23
В Самаре арестовали 5 автомобилей и прочее имущество семьи бывшего главы суда
В Самаре арестовали 5 автомобилей и прочее имущество семьи бывшего главы суда
В Самаре суд принял достаточно жесткое решение. Вся семья экс-судьи, включая сына и невестку, оказалась под строгими ограничениями. Журналистам удалось выяснить подробности громкого дела.
В Самаре Октябрьский районный суд принял решение о наложении ареста на имущество семьи Александра Ефанова, ранее возглавлявшего Шестой кассационный суд общей юрисдикции. Как сообщает Abn.agency, инициатором процесса выступила Генеральная прокуратура, которая подала иск против бывшего судьи и его близких.
В числе ответчиков оказались сам Александр Ефанов, его супруга Ольга, их сын Иван и невестка Анна. До рассмотрения дела по существу суд постановил арестовать четыре объекта недвижимости, принадлежащих Александру и Ольге, а также еще двадцать три объекта, среди которых квартиры, земельные участки и коммерческие помещения, оформленные на Ивана и Анну.
Кроме недвижимости, под арест попали автомобили семьи: три BMW, Lexus и Land Rover. Суд запретил любые сделки с этими транспортными средствами. Более того, всем членам семьи временно ограничили возможность покинуть территорию России.
Александр Ефанов работал в судебной системе с 1996 года, занимая руководящие посты в различных судах Самарской области. С 2018 по 2023 год он возглавлял Шестой кассационный суд, который занимается пересмотром решений судов в ряде регионов, включая Башкирию, Татарстан, Марий Эл, Удмуртию, Чувашию, а также Кировскую, Оренбургскую, Самарскую и Ульяновскую области.
По версии прокуратуры, находясь на руководящих должностях, Ефанов использовал служебное положение для получения незаконной выгоды. Следствие считает, что он принимал решения в интересах себя и третьих лиц, а также способствовал принятию судебных актов, противоречащих закону.
Правоохранительные органы установили, что в результате таких действий застройщики получили 72,4 гектара земель, ранее входивших в лесной фонд. Государству был нанесен ущерб, который оценивается в 1,192 миллиарда рублей. Именно эту сумму прокуратура намерена взыскать с ответчиков.
Судебное разбирательство продолжается, а судьба арестованного имущества и дальнейшие шаги сторон пока остаются неизвестными. Ситуация привлекла внимание общественности и экспертов, которые следят за развитием событий вокруг резонансного дела.
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