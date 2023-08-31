В Самаре появились новые марки китайских автомобилей: сколько они стоят?
Фото: BAIC
Фото: BAIC
Фото: BAIC
Фото: BAIC
Фото: Kaiyi
Фото: Kaiyi
У Kaiyi E5 предусмотрен выбор режима движения, цифровая приборная панель, электропривод крышки багажника и зимний пакет. У BAIC U5 Plus – надёжный и неприхотливый к качеству бензина атмосферный двигатель. При этом обе модели отличаются топливной экономичностью и предлагают версии с «механикой», спрос на которые в России по-прежнему высок.
Как рассказал 110km.ru Ярослав Страшилин, коммерческий директор группы компаний «АсАвто», «с начала 2023 года из всех проданных в России новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей 43% составляют «китайцы». Производители адаптируют модели под запросы российских покупателей. У марок Kaiyi и BAIC есть все шансы занять нишу бюджетных седанов в силу своей доступности, богатого функционала и малого количества конкурентов в своём сегменте. По уровню безопасности и комфорта они превосходят японские и корейские аналоги».
Седан Kaiyi E5 в максимальной комплектации Luxury Sport с 1,5-литровым турбомотором на 147 сил и вариатором стоит от 2 110 000 рублей, а BAIC U5 Plus со 112-сильным атмосферником того же объема – от 1 963 900 рублей. На автомобили действует заводская гарантия: 3 года или 100 тысяч километров пробега. Стоимость ТО-0 составляет 8 000 рублей, это меньше, чем у многих других моделей.
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13.08.2023, 22:45
5 самых дешевых китайских седанов в России в августе 2023 года
Седаны постепенно сдают позиции, уступая место кроссоверам. Но в России у данного сегмента еще остается немало почитателей. Самый дешевый вариант на рынке – седан Lada Granta, который стоит минимум 692 300 рублей. Китайские модели ощутимо дороже, зато и оснащение у них не в пример богаче.Читать далее
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07.08.2023, 09:06
Какие элементы оцинкованы у китайских автомобилей, продающихся в России: «Москвич 3», Sollers Atlant, Kaiyi E5 и Evolute i-PRO и другие
Бытует мнение, что китайские автомобили сделаны из фольги и начинают ржаветь сразу же после схода с конвейера. Эксперты вооружились толщиномером и проверили, какие детали оцинкованы у современных китайских машин, представленных на российском рынке. Оцинковку обнаружили не у всех.Читать далее
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05.09.2023, 16:01
Представлен новый полноприводный «Соболь NN 4х4»
На выставке «Комтранс» в Москве публике показали новое поколение полноприводного грузопассажирского фургона «Соболь NN 4х4» с двойной кабиной, который можно назвать идеальным автомобилем для путешествий по России.Читать далее
-
05.09.2023, 15:03
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В минувшем месяце российские дилеры реализовали без малого 110 тысяч новых легковых автомобилей или в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Титул бестселлера сегмента SUV продолжает удерживать кроссовер Chery.Читать далее
-
05.09.2023, 13:18
Представлена новая марка российских тяжелых грузовиков
На открывшейся сегодня в Москве отраслевой выставке «Комтранс» прошла премьера новой российской марки тяжелых грузовиков «Валдай», сборку которых наладят в Нижнем Новгороде. Как выяснилось, к марке ГАЗ они имеют опосредованное отношение.Читать далее
-
05.09.2023, 11:44
Автомобили Omoda подорожали в России второй раз за месяц
Накануне российской премьеры новой модели Omoda марка решила вновь пересмотреть прайс-листы на свои автомобили. Предыдущее подорожание произошло в первой половине августа.Читать далее
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