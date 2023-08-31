В Самаре появились новые марки китайских автомобилей: сколько они стоят?

Ранее мы писали 5 самых дешевых китайских седанов в России в августе 2023 года Седаны постепенно сдают позиции, уступая место кроссоверам. Но в России у данного сегмента еще остается немало ... Читать далее

Марка Kaiyi принадлежит компании Chery, а ее седан Kaiyi E5, как и седан U5 Plus бренда BAIC, позиционируется в сегменте С+, стоит сравнительно недорого и адресован молодым клиентам. При этом по надёжности и функционалу обе модели не уступают другим, даже более крупным, китайским седанам. Среди прочего в оснащение входят: адаптивный круиз-контроль, управление с помощью голосовых команд и система контроля слепых зон.

У Kaiyi E5 предусмотрен выбор режима движения, цифровая приборная панель, электропривод крышки багажника и зимний пакет. У BAIC U5 Plus – надёжный и неприхотливый к качеству бензина атмосферный двигатель. При этом обе модели отличаются топливной экономичностью и предлагают версии с «механикой», спрос на которые в России по-прежнему высок.

Фото: BAIC

Как рассказал 110km.ru Ярослав Страшилин, коммерческий директор группы компаний «АсАвто», «с начала 2023 года из всех проданных в России новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей 43% составляют «китайцы». Производители адаптируют модели под запросы российских покупателей. У марок Kaiyi и BAIC есть все шансы занять нишу бюджетных седанов в силу своей доступности, богатого функционала и малого количества конкурентов в своём сегменте. По уровню безопасности и комфорта они превосходят японские и корейские аналоги».

Фото: Kaiyi

Седан Kaiyi E5 в максимальной комплектации Luxury Sport с 1,5-литровым турбомотором на 147 сил и вариатором стоит от 2 110 000 рублей, а BAIC U5 Plus со 112-сильным атмосферником того же объема – от 1 963 900 рублей. На автомобили действует заводская гарантия: 3 года или 100 тысяч километров пробега. Стоимость ТО-0 составляет 8 000 рублей, это меньше, чем у многих других моделей.

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