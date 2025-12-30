Редкий «Запорожец» без пробега удивил ценой — коллекционеры в шоке

В Самаре продают уникальный ЗАЗ-968М 1990 года дороже новой Lada Iskra

В Самаре выставлен на продажу ЗАЗ-968М, который сохранился в первозданном виде. Машина 1990 года выпуска стоит дороже новой Lada Iskra. Почему цена так высока и что особенного в этом автомобиле - подробности в материале.

В Самаре обнаружен по-настоящему редкий экземпляр советского автопрома - ЗАЗ-968М, выпущенный в 1990 году. Этот автомобиль, по информации «Российской газеты», никогда не эксплуатировался и сохранился в состоянии, близком к заводскому. Продавец утверждает, что машина даже не подвергалась мойке, а на кузове до сих пор видны заводские пломбы, что подтверждает ее уникальность.

Внешне автомобиль выглядит скромно: классический белый цвет, характерный для «Запорожцев» того времени, и лаконичный дизайн. Однако истинная ценность кроется в деталях. Седан не подвергался никаким доработкам или реставрации, а все элементы интерьера и экстерьера остались оригинальными. Даже запах в салоне, по словам владельца, напоминает о советских автосалонах конца 80-х.

ЗАЗ-968М выпускался с конца 1979 года и до середины 1994-го. К началу 90-х годов производство этой модели заметно сократилось, поэтому автомобили последних лет выпуска встречаются крайне редко. Экземпляр из Самары можно считать настоящей «капсулой времени» - он словно перенесся из прошлого без малейших следов эксплуатации.

Особое внимание привлекает цена - за этот «Запорожец» просят 1 000 000 рублей. Это больше, чем стоит новая Lada Iskra у официальных дилеров. Такая стоимость объясняется не только идеальным состоянием машины, но и ее коллекционной ценностью. Для любителей советской техники и коллекционеров подобные предложения - большая редкость.

Покупка такого автомобиля - не просто вложение в раритет, но и возможность прикоснуться к истории отечественного автопрома. В условиях, когда большинство ЗАЗ-968М давно ушли в небытие или были переделаны, найти абсолютно новый экземпляр - событие для рынка. Как отмечают эксперты, спрос на подобные машины среди коллекционеров стабильно высок, несмотря на внушительную цену.