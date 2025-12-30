Редкий «Запорожец» без пробега удивил ценой — коллекционеры в шоке

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

30 декабря 2025, 13:51

В Самаре продают уникальный ЗАЗ-968М 1990 года дороже новой Lada Iskra

В Самаре продают уникальный ЗАЗ-968М 1990 года дороже новой Lada Iskra

Редкий «Запорожец» без пробега удивил ценой — коллекционеры в шоке

В Самаре продают уникальный ЗАЗ-968М 1990 года дороже новой Lada Iskra

В Самаре выставлен на продажу ЗАЗ-968М, который сохранился в первозданном виде. Машина 1990 года выпуска стоит дороже новой Lada Iskra. Почему цена так высока и что особенного в этом автомобиле - подробности в материале.

В Самаре выставлен на продажу ЗАЗ-968М, который сохранился в первозданном виде. Машина 1990 года выпуска стоит дороже новой Lada Iskra. Почему цена так высока и что особенного в этом автомобиле - подробности в материале.

В Самаре обнаружен по-настоящему редкий экземпляр советского автопрома - ЗАЗ-968М, выпущенный в 1990 году. Этот автомобиль, по информации «Российской газеты», никогда не эксплуатировался и сохранился в состоянии, близком к заводскому. Продавец утверждает, что машина даже не подвергалась мойке, а на кузове до сих пор видны заводские пломбы, что подтверждает ее уникальность.

Внешне автомобиль выглядит скромно: классический белый цвет, характерный для «Запорожцев» того времени, и лаконичный дизайн. Однако истинная ценность кроется в деталях. Седан не подвергался никаким доработкам или реставрации, а все элементы интерьера и экстерьера остались оригинальными. Даже запах в салоне, по словам владельца, напоминает о советских автосалонах конца 80-х.

ЗАЗ-968М выпускался с конца 1979 года и до середины 1994-го. К началу 90-х годов производство этой модели заметно сократилось, поэтому автомобили последних лет выпуска встречаются крайне редко. Экземпляр из Самары можно считать настоящей «капсулой времени» - он словно перенесся из прошлого без малейших следов эксплуатации.

Особое внимание привлекает цена - за этот «Запорожец» просят 1 000 000 рублей. Это больше, чем стоит новая Lada Iskra у официальных дилеров. Такая стоимость объясняется не только идеальным состоянием машины, но и ее коллекционной ценностью. Для любителей советской техники и коллекционеров подобные предложения - большая редкость.

Покупка такого автомобиля - не просто вложение в раритет, но и возможность прикоснуться к истории отечественного автопрома. В условиях, когда большинство ЗАЗ-968М давно ушли в небытие или были переделаны, найти абсолютно новый экземпляр - событие для рынка. Как отмечают эксперты, спрос на подобные машины среди коллекционеров стабильно высок, несмотря на внушительную цену.

Упомянутые модели: ЗАЗ 968
Упомянутые марки: ЗАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы ZAZ

Похожие материалы ZAZ

FAW Bestune JoyEE 03: электромобиль для семьи с кроссоверным характером
Какие новые автомобили выйдут в 2026 году в Европе и мире
Российский электромобиль Атом и гигафабрика: как меняется рынок электротранспорта
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тольятти Тула Пермский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться