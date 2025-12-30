Редкий «Запорожец» без пробега удивил ценой — коллекционеры в шоке

30 декабря 2025, 13:51
В Самаре продают уникальный ЗАЗ-968М 1990 года дороже новой Lada Iskra
В Самаре продают уникальный ЗАЗ-968М 1990 года дороже новой Lada Iskra
В Самаре выставлен на продажу ЗАЗ-968М, который сохранился в первозданном виде. Машина 1990 года выпуска стоит дороже новой Lada Iskra. Почему цена так высока и что особенного в этом автомобиле - подробности в материале.
В Самаре обнаружен по-настоящему редкий экземпляр советского автопрома - ЗАЗ-968М, выпущенный в 1990 году. Этот автомобиль, по информации «Российской газеты», никогда не эксплуатировался и сохранился в состоянии, близком к заводскому. Продавец утверждает, что машина даже не подвергалась мойке, а на кузове до сих пор видны заводские пломбы, что подтверждает ее уникальность.
Внешне автомобиль выглядит скромно: классический белый цвет, характерный для «Запорожцев» того времени, и лаконичный дизайн. Однако истинная ценность кроется в деталях. Седан не подвергался никаким доработкам или реставрации, а все элементы интерьера и экстерьера остались оригинальными. Даже запах в салоне, по словам владельца, напоминает о советских автосалонах конца 80-х.
ЗАЗ-968М выпускался с конца 1979 года и до середины 1994-го. К началу 90-х годов производство этой модели заметно сократилось, поэтому автомобили последних лет выпуска встречаются крайне редко. Экземпляр из Самары можно считать настоящей «капсулой времени» - он словно перенесся из прошлого без малейших следов эксплуатации.
Особое внимание привлекает цена - за этот «Запорожец» просят 1 000 000 рублей. Это больше, чем стоит новая Lada Iskra у официальных дилеров. Такая стоимость объясняется не только идеальным состоянием машины, но и ее коллекционной ценностью. Для любителей советской техники и коллекционеров подобные предложения - большая редкость.
Покупка такого автомобиля - не просто вложение в раритет, но и возможность прикоснуться к истории отечественного автопрома. В условиях, когда большинство ЗАЗ-968М давно ушли в небытие или были переделаны, найти абсолютно новый экземпляр - событие для рынка. Как отмечают эксперты, спрос на подобные машины среди коллекционеров стабильно высок, несмотря на внушительную цену.
Похожие материалы ZAZ
-
06.08.2024, 00:20
5 самых удивительных и дорогих «Запорожцев» в России в августе 2024 года
Первый ЗАЗ-965 сошел с конвейера Запорожского автозавода в 1960 году. Компактные и недорогие автомобили выпускали на протяжении трех десятилетий. Они знакомы каждому на постсоветском пространстве. Несмотря на солидный возраст «Запорожцы» по сей день привлекают внимание автолюбителей и становятся объектом для тюнинга и переделок.Читать далее
-
08.02.2024, 00:12
5 самых дорогих и странных автомобилей, которые можно купить в феврале 2024 года. Реплики и самоделки
Современный автомобильный дизайн стремится к унификации. Машины постепенно теряют свою индивидуальность. Отличить разные модели одного бренда иногда можно только по шильдикам на корме. Именно такая конвейерная скука вдохновляет некоторых по-настоящему влюбленных в автомобили мастеров на новые необычные проекты.Читать далее
-
18.10.2021, 19:35
Остановленный гаишниками «Запорожец» поразил обилием кустарных переделок (фото)
На одной из улиц Новороссийска экипаж ДПС ГИБДД осуществлял надзор за дорожным движением. Внимание автоинспекторов привлек ярко-желтого цвета ЗАЗ-968М.Читать далее
-
30.12.2025, 13:28
Старт продаж электрокара «Атом» перенесли на весну 2026 года из-за зимних испытаний
Весной 2026 года на рынке появится долгожданный электромобиль. Производитель решил провести дополнительные испытания зимой. Это позволит довести модель до совершенства. Ожидается, что цена может стать ниже. Подробности о запуске и планах компании – в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 13:03
Зимнее обслуживание автомобиля: почему расходы на машину резко возрастают в холодный сезон
Зима превращает уход за машиной в настоящее испытание. Расходы на топливо и сервис растут. Реагенты и морозы ускоряют износ деталей. Почему зима так бьет по бюджету - читайте в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 12:43
Механик из США объяснил, почему подержанная Toyota выгоднее BMW при ограниченном бюджете
Механик из Чикаго поделился неожиданным советом для покупателей авто с пробегом. Он сравнил расходы на обслуживание BMW и Toyota. Почему выбор в пользу японской марки может спасти ваш кошелек? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 12:20
Китайские автопроизводители готовы впервые обогнать Японию по мировым продажам в 2025 году
В 2025 году автопром Китая может впервые опередить Японию по продажам. Эксперты прогнозируют заметный рост экспорта. Китайские бренды укрепляют позиции на ключевых мировых рынках. Интрига сохраняется до последнего момента.Читать далее
-
30.12.2025, 11:42
Редкий ГАЗ-12 ЗИМ 1955 года с минимальным пробегом выставлен на продажу по цене нового Mercedes
На рынке появился уникальный лимузин ГАЗ-12 ЗИМ 1955 года. Пробег всего 852 км. Состояние автомобиля вызывает восхищение. В салоне не курили, есть оригинальное руководство. Цена и история машины интригуют.Читать далее
-
30.12.2025, 10:54
Почти новая Lada Niva 4x4 URBAN 2017 года выставлена на продажу в Бельгии
В продаже появилась Lada Niva 4x4 URBAN 2017 года. Автомобиль прошел всего 54 607 км. Состояние отличное, комплектация расширенная. Цена вызывает интерес. Подробности о машине и продавце — в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 10:42
Nissan представил обновленный седан Sunny с новым дизайном и прежней платформой
Nissan показал новую версию седана Sunny. Модель сохранила прежнюю платформу. Внешность стала заметно современнее. Технические решения различаются в зависимости от рынка. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
-
30.12.2025, 10:37
В России продают почти новый ВАЗ-2114 с минимальным пробегом по цене телевизора
В РФ выставили на продажу 18-летний ВАЗ-2114 с пробегом всего 15 тысяч км. Машина сохранилась в отличном состоянии. Цена сопоставима с новым телевизором. Подробности о комплектации и истории авто - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы ZAZ
-
06.08.2024, 00:20
5 самых удивительных и дорогих «Запорожцев» в России в августе 2024 года
Первый ЗАЗ-965 сошел с конвейера Запорожского автозавода в 1960 году. Компактные и недорогие автомобили выпускали на протяжении трех десятилетий. Они знакомы каждому на постсоветском пространстве. Несмотря на солидный возраст «Запорожцы» по сей день привлекают внимание автолюбителей и становятся объектом для тюнинга и переделок.Читать далее
-
08.02.2024, 00:12
5 самых дорогих и странных автомобилей, которые можно купить в феврале 2024 года. Реплики и самоделки
Современный автомобильный дизайн стремится к унификации. Машины постепенно теряют свою индивидуальность. Отличить разные модели одного бренда иногда можно только по шильдикам на корме. Именно такая конвейерная скука вдохновляет некоторых по-настоящему влюбленных в автомобили мастеров на новые необычные проекты.Читать далее
-
18.10.2021, 19:35
Остановленный гаишниками «Запорожец» поразил обилием кустарных переделок (фото)
На одной из улиц Новороссийска экипаж ДПС ГИБДД осуществлял надзор за дорожным движением. Внимание автоинспекторов привлек ярко-желтого цвета ЗАЗ-968М.Читать далее
-
30.12.2025, 13:28
Старт продаж электрокара «Атом» перенесли на весну 2026 года из-за зимних испытаний
Весной 2026 года на рынке появится долгожданный электромобиль. Производитель решил провести дополнительные испытания зимой. Это позволит довести модель до совершенства. Ожидается, что цена может стать ниже. Подробности о запуске и планах компании – в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 13:03
Зимнее обслуживание автомобиля: почему расходы на машину резко возрастают в холодный сезон
Зима превращает уход за машиной в настоящее испытание. Расходы на топливо и сервис растут. Реагенты и морозы ускоряют износ деталей. Почему зима так бьет по бюджету - читайте в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 12:43
Механик из США объяснил, почему подержанная Toyota выгоднее BMW при ограниченном бюджете
Механик из Чикаго поделился неожиданным советом для покупателей авто с пробегом. Он сравнил расходы на обслуживание BMW и Toyota. Почему выбор в пользу японской марки может спасти ваш кошелек? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 12:20
Китайские автопроизводители готовы впервые обогнать Японию по мировым продажам в 2025 году
В 2025 году автопром Китая может впервые опередить Японию по продажам. Эксперты прогнозируют заметный рост экспорта. Китайские бренды укрепляют позиции на ключевых мировых рынках. Интрига сохраняется до последнего момента.Читать далее
-
30.12.2025, 11:42
Редкий ГАЗ-12 ЗИМ 1955 года с минимальным пробегом выставлен на продажу по цене нового Mercedes
На рынке появился уникальный лимузин ГАЗ-12 ЗИМ 1955 года. Пробег всего 852 км. Состояние автомобиля вызывает восхищение. В салоне не курили, есть оригинальное руководство. Цена и история машины интригуют.Читать далее
-
30.12.2025, 10:54
Почти новая Lada Niva 4x4 URBAN 2017 года выставлена на продажу в Бельгии
В продаже появилась Lada Niva 4x4 URBAN 2017 года. Автомобиль прошел всего 54 607 км. Состояние отличное, комплектация расширенная. Цена вызывает интерес. Подробности о машине и продавце — в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 10:42
Nissan представил обновленный седан Sunny с новым дизайном и прежней платформой
Nissan показал новую версию седана Sunny. Модель сохранила прежнюю платформу. Внешность стала заметно современнее. Технические решения различаются в зависимости от рынка. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
-
30.12.2025, 10:37
В России продают почти новый ВАЗ-2114 с минимальным пробегом по цене телевизора
В РФ выставили на продажу 18-летний ВАЗ-2114 с пробегом всего 15 тысяч км. Машина сохранилась в отличном состоянии. Цена сопоставима с новым телевизором. Подробности о комплектации и истории авто - в нашем материале.Читать далее