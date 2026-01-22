Редкий ЛуАЗ для ценителей, а котором писали в газетах, ищет нового владельца

22 января 2026, 08:49
В Самаре выставлен на продажу знаменитый ЛуАЗ «Ивашка»
В Самаре появился необычный ЛуАЗ-969м, созданный энтузиастом. Машина полностью переделана и официально зарегистрирована. Владелец ищет покупателя, способного оценить масштаб работы.
В Самаре на продажу выставлен ЛуАЗ-969м 1988 года, который сложно назвать просто автомобилем. Это результат многолетнего труда и инженерной мысли, воплощенный в металле руками одного человека — отца нынешнего владельца. Как выяснил 110km.ru, от стандартного ЛуАЗа здесь остались лишь отдельные элементы, а все остальное — плод кропотливой работы и экспериментов.
Кузов машины был удлинен и стал цельнометаллическим, что для подобных проектов — редкость. В расчетах и проектировании конструкции участвовали специалисты завода «Прогресс», где изготовили карданный вал и множество других уникальных деталей. Двигатель заменили на агрегат от 21213, а вместо классического рулевого механизма установили современную рейку, избавив авто от характерного для старых моделей люфта.
В салоне — две печки, люк, обновленная отделка. Перечислить все изменения не возьмется даже нынешний владелец: слишком много нюансов, которые знал только его отец. Но главное — автомобиль прошел официальную регистрацию, что позволяет ему легально передвигаться по дорогам общего пользования. К машине прилагается целый архив переписки с заводом-изготовителем, институтом НАМИ и другими организациями, а также заключения экспертов и даже публикация в журнале «За рулем».
В комплекте — видеозаписи телепередач, где рассказывается история этого необычного ЛуАЗа и его создателя. Владелец подчеркивает: автомобиль полностью на ходу, все узлы исправны, но требует особого подхода. После смерти отца он пытался довести проект до конца — обновить внешний вид, заменить карбюратор на инжектор, доделать мелочи. Однако со временем понял, что не готов продолжать дело на том же уровне.
Сейчас машина принадлежит матери владельца, получившей ее по наследству. Автомобиль не эксплуатируется, но стоит на номерах, которые подлежат сдаче в ГИБДД. Владелец не скрывает: покупка такого экземпляра — вызов не для каждого. Он советует рассматривать этот вариант только тем, кто действительно разбирается в технике и готов вкладываться в обслуживание и развитие проекта. Возможно, это будет коллекционер, блогер или просто энтузиаст, способный оценить масштаб проделанной работы.
Цена обсуждается индивидуально и зависит от заинтересованности покупателя. Владелец просит не тратить время на пустые разговоры и обращается только к тем, кто готов серьезно рассмотреть этот уникальный автомобиль. Для кого-то это шанс прикоснуться к настоящей истории и продолжить дело, начатое с любовью и упорством.
