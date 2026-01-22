Редкий ЛуАЗ для ценителей, а котором писали в газетах, ищет нового владельца

В Самаре выставлен на продажу знаменитый ЛуАЗ «Ивашка»

В Самаре появился необычный ЛуАЗ-969м, созданный энтузиастом. Машина полностью переделана и официально зарегистрирована. Владелец ищет покупателя, способного оценить масштаб работы.

В Самаре на продажу выставлен ЛуАЗ-969м 1988 года, который сложно назвать просто автомобилем. Это результат многолетнего труда и инженерной мысли, воплощенный в металле руками одного человека — отца нынешнего владельца. Как выяснил 110km.ru, от стандартного ЛуАЗа здесь остались лишь отдельные элементы, а все остальное — плод кропотливой работы и экспериментов.

Кузов машины был удлинен и стал цельнометаллическим, что для подобных проектов — редкость. В расчетах и проектировании конструкции участвовали специалисты завода «Прогресс», где изготовили карданный вал и множество других уникальных деталей. Двигатель заменили на агрегат от 21213, а вместо классического рулевого механизма установили современную рейку, избавив авто от характерного для старых моделей люфта.

Фото: drom.ru

В салоне — две печки, люк, обновленная отделка. Перечислить все изменения не возьмется даже нынешний владелец: слишком много нюансов, которые знал только его отец. Но главное — автомобиль прошел официальную регистрацию, что позволяет ему легально передвигаться по дорогам общего пользования. К машине прилагается целый архив переписки с заводом-изготовителем, институтом НАМИ и другими организациями, а также заключения экспертов и даже публикация в журнале «За рулем».

В комплекте — видеозаписи телепередач, где рассказывается история этого необычного ЛуАЗа и его создателя. Владелец подчеркивает: автомобиль полностью на ходу, все узлы исправны, но требует особого подхода. После смерти отца он пытался довести проект до конца — обновить внешний вид, заменить карбюратор на инжектор, доделать мелочи. Однако со временем понял, что не готов продолжать дело на том же уровне.

Фото: скриншот drom.ru

Сейчас машина принадлежит матери владельца, получившей ее по наследству. Автомобиль не эксплуатируется, но стоит на номерах, которые подлежат сдаче в ГИБДД. Владелец не скрывает: покупка такого экземпляра — вызов не для каждого. Он советует рассматривать этот вариант только тем, кто действительно разбирается в технике и готов вкладываться в обслуживание и развитие проекта. Возможно, это будет коллекционер, блогер или просто энтузиаст, способный оценить масштаб проделанной работы.

Цена обсуждается индивидуально и зависит от заинтересованности покупателя. Владелец просит не тратить время на пустые разговоры и обращается только к тем, кто готов серьезно рассмотреть этот уникальный автомобиль. Для кого-то это шанс прикоснуться к настоящей истории и продолжить дело, начатое с любовью и упорством.