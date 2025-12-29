Когда ждать новый кроссовер Lada Azimut — подробности от губернатора и планы на 2026 год

В Самарской области раскрыли сроки старта производства Lada Azimut на АвтоВАЗе

Власти Самарской области поделились свежими деталями о будущем АвтоВАЗа. В центре внимания - запуск Lada Azimut. Ожидается, что серийное производство стартует в третьем квартале 2026 года. Какие еще новинки готовит завод - интрига сохраняется.

В Самарской области подвели итоги уходящего года, уделив особое внимание развитию автомобильной отрасли региона. На одном из ключевых совещаний губернатор Вячеслав Федорищев обозначил приоритетные направления для АвтоВАЗа и поделился актуальными планами предприятия на ближайшие годы.

По информации «Российской Газеты», в 2025 году завод уже начал выпуск и продажи новой линейки Lada Iskra. Кроме того, летом на Петербургском международном форуме был представлен перспективный кроссовер Lada Azimut, который должен стать новым флагманом бренда.

Особый интерес вызвал вопрос о сроках запуска Lada Azimut в серийное производство. Глава региона уточнил, что массовый выпуск этой модели намечен на третий квартал 2026 года. Таким образом, первые автомобили сойдут с конвейера в период с июля по сентябрь.

Фото: Lada

Ранее в СМИ уже появлялись предварительные данные о старте производства Azimut, однако теперь сроки подтверждены на официальном уровне. Помимо этого, АвтоВАЗ готовит и другие новинки, которые планируется представить в 2026 году, но подробности пока держатся в секрете.

Таким образом, Самарская область продолжает укреплять свои позиции как один из центров отечественного автопрома. Ожидается, что запуск Lada Azimut даст новый импульс развитию завода и расширит модельный ряд марки, сделав его более привлекательным для российских покупателей.