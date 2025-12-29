Когда ждать новый кроссовер Lada Azimut — подробности от губернатора и планы на 2026 год

29 декабря 2025, 08:46
В Самарской области раскрыли сроки старта производства Lada Azimut на АвтоВАЗе
В Самарской области раскрыли сроки старта производства Lada Azimut на АвтоВАЗе
Власти Самарской области поделились свежими деталями о будущем АвтоВАЗа. В центре внимания - запуск Lada Azimut. Ожидается, что серийное производство стартует в третьем квартале 2026 года. Какие еще новинки готовит завод - интрига сохраняется.
В Самарской области подвели итоги уходящего года, уделив особое внимание развитию автомобильной отрасли региона. На одном из ключевых совещаний губернатор Вячеслав Федорищев обозначил приоритетные направления для АвтоВАЗа и поделился актуальными планами предприятия на ближайшие годы.
По информации «Российской Газеты», в 2025 году завод уже начал выпуск и продажи новой линейки Lada Iskra. Кроме того, летом на Петербургском международном форуме был представлен перспективный кроссовер Lada Azimut, который должен стать новым флагманом бренда.
Особый интерес вызвал вопрос о сроках запуска Lada Azimut в серийное производство. Глава региона уточнил, что массовый выпуск этой модели намечен на третий квартал 2026 года. Таким образом, первые автомобили сойдут с конвейера в период с июля по сентябрь.
Ранее в СМИ уже появлялись предварительные данные о старте производства Azimut, однако теперь сроки подтверждены на официальном уровне. Помимо этого, АвтоВАЗ готовит и другие новинки, которые планируется представить в 2026 году, но подробности пока держатся в секрете.
Таким образом, Самарская область продолжает укреплять свои позиции как один из центров отечественного автопрома. Ожидается, что запуск Lada Azimut даст новый импульс развитию завода и расширит модельный ряд марки, сделав его более привлекательным для российских покупателей.
Похожие материалы Лада
-
22.12.2025, 12:35
Lada Azimut: почему новый кроссовер АвтоВАЗа не копия китайских моделей
Lada Azimut вызвал споры о своем происхождении. Эксперты разобрали платформу и детали. Модель оказалась не такой, как ожидали многие. В материале раскрываются неожиданные факты о новинке.Читать далее
-
14.12.2025, 06:28
Главные недостатки и преимущества Lada Azimut в борьбе с китайскими кроссоверами
Lada Azimut — свежий кроссовер от АвтоВАЗа, который удивил внешностью и оснащением. Но сможет ли он выдержать конкуренцию с китайскими моделями? Почему отсутствие полного привода и высокая цена могут стать критичными. Все детали — в нашем материале.Читать далее
-
11.12.2025, 15:55
АвтоВАЗ готовит гибридный кроссовер Lada Azimut и оценивает рынок электрокаров
АвтоВАЗ смотрит в будущее. Компания имеет опыт создания электрокаров, но сейчас рассматриваются гибридные технологии. Новый кроссовер может всех удивить. Что ждет российские автомобили Lada? Узнайте о планах автогиганта.Читать далее
-
01.12.2025, 17:33
Новый кроссовер Lada Azimut заметили на тестах в топовой версии
В Тольятти заметили новый кроссовер Lada. Это будущий флагман модельного ряда. Автомобиль проходит финальные дорожные испытания. Он получил мощный двигатель и вариатор. Старт продаж ожидается уже скоро. Все подробности стали известны.Читать далее
-
28.11.2025, 12:56
Lada Azimut меняет правила: 7 новых функций, которые удивят даже скептиков
Lada Azimut удивляет свежим подходом к технологиям. Впервые в российском кроссовере появились подогрев боковых стекол, панорамная крыша и электронный стояночный тормоз. Встроенный ИИ-ассистент и голосовое управление делают поездки комфортнее. Узнайте, чем еще выделяется новинка.Читать далее
-
21.11.2025, 13:39
АвтоВАЗ завершил сборку сотни тестовых LADA Azimut для сертификации
АвтоВАЗ выпустил первую сотню тестовых кроссоверов LADA Azimut. Сертификация уже стартовала. Серийный выпуск и старт продаж намечены на 2026 год. Что еще скрывает новый проект? Подробности внутри.Читать далее
-
12.11.2025, 11:32
Новый кроссовер LADA Azimut проходит испытания перед запуском в серию
АвтоВАЗ начал тестировать LADA Azimut на собственных трассах. Модель готовят к выпуску в 2026 году. Впереди еще сертификация и доработка. Рассказываем подробнее об испытания, платформе и моторах.Читать далее
-
10.11.2025, 17:42
АвтоВАЗ вывел на тесты свой новый флагманский кроссовер Lada Azimut
АвтоВАЗ начал тестировать новую модель. Это будущий флагманский кроссовер. Автомобиль получил название Lada Azimut. Его готовят к серийному производству. Старт продаж намечен на 2026 год. Что известно о новинке на сегодня?Читать далее
-
20.10.2025, 12:13
В сеть попали снимки интерьера нового кроссовера Lada Azimut с панорамной крышей
В интернет просочились свежие кадры. Они раскрывают салон Lada Azimut. Автомобиль проходит финальные тесты. Его готовят к серийному производству. Старт продаж уже не за горами. Ждать осталось совсем недолго.Читать далее
-
10.10.2025, 13:35
АвтоВАЗ выпустит 16 кроссоверов Lada Azimut которые не появятся у дилеров
АвтоВАЗ готовит к выпуску новый кроссовер. Первая партия уже скоро сойдет с конвейера. Однако эти машины не попадут к дилерам. У них совершенно другое предназначение. Узнайте о судьбе первых Lada Azimut.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
22.12.2025, 12:35
Lada Azimut: почему новый кроссовер АвтоВАЗа не копия китайских моделей
Lada Azimut вызвал споры о своем происхождении. Эксперты разобрали платформу и детали. Модель оказалась не такой, как ожидали многие. В материале раскрываются неожиданные факты о новинке.Читать далее
-
14.12.2025, 06:28
Главные недостатки и преимущества Lada Azimut в борьбе с китайскими кроссоверами
Lada Azimut — свежий кроссовер от АвтоВАЗа, который удивил внешностью и оснащением. Но сможет ли он выдержать конкуренцию с китайскими моделями? Почему отсутствие полного привода и высокая цена могут стать критичными. Все детали — в нашем материале.Читать далее
-
11.12.2025, 15:55
АвтоВАЗ готовит гибридный кроссовер Lada Azimut и оценивает рынок электрокаров
АвтоВАЗ смотрит в будущее. Компания имеет опыт создания электрокаров, но сейчас рассматриваются гибридные технологии. Новый кроссовер может всех удивить. Что ждет российские автомобили Lada? Узнайте о планах автогиганта.Читать далее
-
01.12.2025, 17:33
Новый кроссовер Lada Azimut заметили на тестах в топовой версии
В Тольятти заметили новый кроссовер Lada. Это будущий флагман модельного ряда. Автомобиль проходит финальные дорожные испытания. Он получил мощный двигатель и вариатор. Старт продаж ожидается уже скоро. Все подробности стали известны.Читать далее
-
28.11.2025, 12:56
Lada Azimut меняет правила: 7 новых функций, которые удивят даже скептиков
Lada Azimut удивляет свежим подходом к технологиям. Впервые в российском кроссовере появились подогрев боковых стекол, панорамная крыша и электронный стояночный тормоз. Встроенный ИИ-ассистент и голосовое управление делают поездки комфортнее. Узнайте, чем еще выделяется новинка.Читать далее
-
21.11.2025, 13:39
АвтоВАЗ завершил сборку сотни тестовых LADA Azimut для сертификации
АвтоВАЗ выпустил первую сотню тестовых кроссоверов LADA Azimut. Сертификация уже стартовала. Серийный выпуск и старт продаж намечены на 2026 год. Что еще скрывает новый проект? Подробности внутри.Читать далее
-
12.11.2025, 11:32
Новый кроссовер LADA Azimut проходит испытания перед запуском в серию
АвтоВАЗ начал тестировать LADA Azimut на собственных трассах. Модель готовят к выпуску в 2026 году. Впереди еще сертификация и доработка. Рассказываем подробнее об испытания, платформе и моторах.Читать далее
-
10.11.2025, 17:42
АвтоВАЗ вывел на тесты свой новый флагманский кроссовер Lada Azimut
АвтоВАЗ начал тестировать новую модель. Это будущий флагманский кроссовер. Автомобиль получил название Lada Azimut. Его готовят к серийному производству. Старт продаж намечен на 2026 год. Что известно о новинке на сегодня?Читать далее
-
20.10.2025, 12:13
В сеть попали снимки интерьера нового кроссовера Lada Azimut с панорамной крышей
В интернет просочились свежие кадры. Они раскрывают салон Lada Azimut. Автомобиль проходит финальные тесты. Его готовят к серийному производству. Старт продаж уже не за горами. Ждать осталось совсем недолго.Читать далее
-
10.10.2025, 13:35
АвтоВАЗ выпустит 16 кроссоверов Lada Azimut которые не появятся у дилеров
АвтоВАЗ готовит к выпуску новый кроссовер. Первая партия уже скоро сойдет с конвейера. Однако эти машины не попадут к дилерам. У них совершенно другое предназначение. Узнайте о судьбе первых Lada Azimut.Читать далее