Такси без водителя уже реальность: как Amazon меняет перевозки в США

19 ноября 2025, 08:22
В Сан-Франциско роботакси Zoox начали перевозить обычных пассажиров
Компания Zoox расширяет свой сервис. Теперь роботакси доступны большему числу людей. Поездки проходят в необычных автомобилях. У них нет руля и педалей. Сервис работает в крупном американском городе. Узнайте подробности этого смелого эксперимента.
Проект беспилотного такси Zoox, принадлежащий гиганту Amazon, переходит на новый этап развития. Компания начала приглашать для поездок в Сан-Франциско людей из своего публичного списка ожидания. Ранее, в прошлом месяце, такая возможность была доступна лишь ограниченному кругу избранных пассажиров, а теперь сервис становится ближе к полноценному коммерческому запуску.
Главная особенность проекта заключается в использовании специально созданных автономных автомобилей. Это не переоборудованные серийные машины, а футуристичные капсулы, которые в народе уже прозвали «тостерами». Внутри нет привычных органов управления: ни руля, ни педалей, ни даже зеркал заднего вида. Все пространство отдано четырем пассажирам, сидящим лицом друг к другу.
Как сообщает издание theverge, сервис в Сан-Франциско будет работать по более гибкой схеме, чем в Лас-Вегасе. Если в Неваде беспилотники курсируют лишь между несколькими заранее определенными точками, то в Калифорнии предложена полноценная модель «от точки до точки». Клиенты смогут вызвать машину в любом месте в пределах зоны обслуживания, которая охватывает популярные районы, и указать любой адрес назначения.
На данный момент автопарк компании насчитывает около 50 роботакси, которые распределены между Сан-Франциско и Лас-Вегасом. Сколько именно человек записалось в лист ожидания, в Zoox не раскрывают, но отмечают, что присоединиться к нему может любой желающий через мобильное приложение.
Любопытный факт: все поездки на текущий момент абсолютно бесплатны. Это связано с юридическими тонкостями. Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) выдало компании специальное разрешение на эксплуатацию транспортных средств в демонстрационных целях, поскольку они не соответствуют федеральным стандартам безопасности из-за отсутствия ручного управления. Когда именно Zoox получит разрешение на коммерческую деятельность и начнет взимать плату за проезд, пока неизвестно.
Похожие материалы
-
19.11.2025, 14:02
АвтоВАЗ отправит новинку Lada Iskra работать в столичное такси
АвтоВАЗ готовит новую модель для такси. Lada Iskra скоро появится на дорогах. Она займет нишу между Granta и Vesta. Автомобиль получит современное оснащение. Узнайте о планах автогиганта на столицу.Читать далее
-
19.11.2025, 13:57
Электрокар Nio Firefly с правым рулем появится в Великобритании и Таиланде в 2026 году
Nio Firefly с правым рулем готовится к дебюту в Великобритании и Таиланде в 2026 году. Модель уже продается в Китае и Европе. Впереди выход на рынки Австралии, Новой Зеландии и Юго-Восточной Азии. Подробности о ценах, комплектациях и особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
19.11.2025, 13:52
Кроссовер KGM Torres отметил первую тысячу проданных авто в России
Новый игрок на рынке набирает популярность. Продажи корейского кроссовера бьют рекорды. Бренд активно расширяет свое присутствие. Что стоит за таким быстрым успехом? Автомобиль привлекает покупателей своим оснащением. Узнаем подробности этого рыночного прорыва.Читать далее
-
19.11.2025, 13:47
Grunwald внедрил двухъярусную систему в рефрижератор: грузов больше, расходов нет
Grunwald представил необычный рефрижератор с новой системой. Два уровня для паллет меняют подход к перевозкам. Как это повлияет на рынок и что получат логисты? Ответы в материале.Читать далее
-
19.11.2025, 13:44
Электрический Jeep Recon 2026 года: новый внедорожник для настоящих приключений
В 2026 году на рынке появится уникальный электрический внедорожник. Jeep Recon обещает изменить представление о возможностях электрокаров вне асфальта. Модель создана для тех, кто мечтает о настоящих приключениях. Узнайте, чем удивит новинка и почему ее уже называют прорывом.Читать далее
-
19.11.2025, 13:28
Honda отмечает 30 лет CR-V: спецверсия с новыми технологиями и комфортом
Honda отмечает круглую дату выпуском особой версии CR-V. Новинка удивляет деталями и оснащением. Что изменилось в культовом кроссовере? Рассказываем подробности о юбилейной версии.Читать далее
-
19.11.2025, 12:57
В России стартовали продажи нового автобуса Citymax 12 от ЛиАЗ
На рынке появился свежий городской автобус. Производитель обещает множество версий. Впереди новые модификации и интересные детали. Не спешите делать выводы — подробности внутри.Читать далее
-
19.11.2025, 12:16
TENET ворвался в пятерку лидеров: как новичку удалось обойти Chery
В октябре TENET удивил рынок, заняв пятое место по продажам. Бренд всего пару месяцев на рынке. Что стоит за этим успехом? Дилеры раскрывают неожиданные подробности. Интрига сохраняется.Читать далее
-
19.11.2025, 12:08
Почему современные автомобили массово переходят на электронный стояночный тормоз
В последние годы привычный ручник уступает место электронным системам. Почему автопроизводители массово отказываются от механики? Какие плюсы и минусы у новых решений? Разбираемся, как изменился стояночный тормоз и что это значит для водителей.Читать далее
-
19.11.2025, 12:05
Импорт новых легковых авто в Россию рухнул: минус 64% за год
Ввоз новых авто в Россию резко упал. Китай теряет позиции, а Беларусь и Корея неожиданно растут. Почему импорт так просел и кто теперь главный поставщик?Читать далее
