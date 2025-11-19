Такси без водителя уже реальность: как Amazon меняет перевозки в США

В Сан-Франциско роботакси Zoox начали перевозить обычных пассажиров

Проект беспилотного такси Zoox, принадлежащий гиганту Amazon, переходит на новый этап развития. Компания начала приглашать для поездок в Сан-Франциско людей из своего публичного списка ожидания. Ранее, в прошлом месяце, такая возможность была доступна лишь ограниченному кругу избранных пассажиров, а теперь сервис становится ближе к полноценному коммерческому запуску.

Главная особенность проекта заключается в использовании специально созданных автономных автомобилей. Это не переоборудованные серийные машины, а футуристичные капсулы, которые в народе уже прозвали «тостерами». Внутри нет привычных органов управления: ни руля, ни педалей, ни даже зеркал заднего вида. Все пространство отдано четырем пассажирам, сидящим лицом друг к другу.

Как сообщает издание theverge, сервис в Сан-Франциско будет работать по более гибкой схеме, чем в Лас-Вегасе. Если в Неваде беспилотники курсируют лишь между несколькими заранее определенными точками, то в Калифорнии предложена полноценная модель «от точки до точки». Клиенты смогут вызвать машину в любом месте в пределах зоны обслуживания, которая охватывает популярные районы, и указать любой адрес назначения.

На данный момент автопарк компании насчитывает около 50 роботакси, которые распределены между Сан-Франциско и Лас-Вегасом. Сколько именно человек записалось в лист ожидания, в Zoox не раскрывают, но отмечают, что присоединиться к нему может любой желающий через мобильное приложение.

Любопытный факт: все поездки на текущий момент абсолютно бесплатны. Это связано с юридическими тонкостями. Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) выдало компании специальное разрешение на эксплуатацию транспортных средств в демонстрационных целях, поскольку они не соответствуют федеральным стандартам безопасности из-за отсутствия ручного управления. Когда именно Zoox получит разрешение на коммерческую деятельность и начнет взимать плату за проезд, пока неизвестно.