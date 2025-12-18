Самообслуживание и цифровые сервисы — как меняется почта в регионе

В Санкт-Петербурге и Ленобласти модернизируют почтовые отделения для клиентов

В регионе внедряют новые форматы обслуживания. Современные технологии ускоряют процесс отправки. Клиенты получают больше возможностей для самостоятельных действий. Изменения затрагивают сотни отделений.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области активно внедряют современные решения для посетителей почтовых отделений. Более двухсот шестидесяти точек обслуживания теперь оснащены специальными зонами, где каждый может воспользоваться цифровыми сервисами без участия оператора. По информации Мойка78, с момента появления таких зон их уже опробовали свыше полутора миллионов жителей региона.

В этих пространствах установлены терминалы, позволяющие быстро получить доступ к необходимым услугам, а также электронные весы и принтеры для оформления документов. Благодаря этому процесс отправки посылок стал заметно проще: посетитель сам определяет параметры отправления, вносит данные, оплачивает услугу и передает готовую посылку сотруднику. Такой подход значительно сокращает время ожидания и ускоряет работу персонала.

Параллельно с этим, отмечается рост числа отправлений, оформленных через интернет-сервисы. За последний период их доля увеличилась почти в полтора раза. Это говорит о том, что жители региона все чаще выбирают самостоятельную подготовку посылок, используя сайт или мобильное приложение. После оформления можно распечатать наклейку дома или на месте, а оплату провести любым удобным способом.

Руководство регионального подразделения отмечает, что внедрение новых форматов обслуживания позволило снизить нагрузку на операторов и сделать посещение отделений более комфортным. Теперь клиенты тратят меньше времени на оформление, а сотрудники могут сосредоточиться на других задачах.

Список отделений, где доступны зоны самообслуживания, регулярно обновляется и размещается на официальном портале компании. Это дает возможность выбрать ближайшее отделение с нужными сервисами и заранее спланировать визит.

Расширение сети цифровых сервисов - часть масштабной стратегии по повышению доступности и удобства почтовых услуг. Внедрение новых технологий помогает экономить время и делает процесс отправки максимально простым для каждого клиента.