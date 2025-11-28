Что делать, если ваш автомобиль оказался на спецстоянке – пошаговая инструкция

28 ноября 2025, 18:04
В Санкт-Петербурге обновили порядок возврата машин со спецстоянок в 2025 году
В Петербурге изменился процесс возврата авто со спецстоянки. Власти разъяснили новые шаги для владельцев. Узнайте, как получить разрешение и что потребуется. Подробности в нашем материале.
Власти Санкт-Петербурга пересмотрели процедуру возврата транспортных средств, оказавшихся на специализированных стоянках. Теперь владельцам разукомплектованных автомобилей, у которых отсутствуют отдельные элементы кузова, необходимо следовать обновленному алгоритму действий для получения своих машин обратно.
По информации Gazeta.SPb, если разукомплектованное транспортное средство было эвакуировано и помещено на спецстоянку, узнать его местонахождение можно через официальный интернет-ресурс или по телефону диспетчерской службы. Это позволяет быстро определить, где находится автомобиль, и приступить к оформлению необходимых документов.
Следующим этапом становится обращение в СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта», где выдается разрешение на возврат машины. Прием граждан организован по определенным дням недели, а именно по вторникам и четвергам, по адресу улица Белинского, дом 13. Важно заранее уточнить график работы учреждения, чтобы избежать лишних ожиданий.
После получения разрешения владелец должен согласовать вывоз транспортного средства с сотрудником стоянки. Для этого потребуется предоставить паспорт, свидетельство о регистрации автомобиля и разрешительный документ, выданный агентством. Без этих бумаг забрать машину не получится, поэтому стоит подготовить их заранее.
В ведомстве подчеркивают, что соблюдение всех этапов процедуры позволяет ускорить процесс возврата и избежать дополнительных сложностей. Владельцам рекомендуется внимательно следить за актуальной информацией на официальных ресурсах и своевременно обращаться за консультацией при возникновении вопросов.
Таким образом, обновленный порядок возврата автомобилей со спецстоянок в Санкт-Петербурге стал более прозрачным и понятным для граждан. Соблюдение всех требований и наличие необходимых документов помогут быстро вернуть транспортное средство и избежать неприятных ситуаций.
