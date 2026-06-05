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Автор: Элина Градова

5 июня 2026, 18:45

В Санкт-Петербурге показали уникальные аккумуляторы с защитой от возгорания

В Санкт-Петербурге показали уникальные аккумуляторы с защитой от возгорания

Инновационные батареи для гаджетов - безопасность и скорость зарядки нового поколения

В Санкт-Петербурге показали уникальные аккумуляторы с защитой от возгорания

На ПМЭФ представили новые аккумуляторы для устройств. Они не воспламеняются при повреждениях. Разработка не имеет аналогов в России. Подробности - в нашем материале.

На ПМЭФ представили новые аккумуляторы для устройств. Они не воспламеняются при повреждениях. Разработка не имеет аналогов в России. Подробности - в нашем материале.

На Петербургском международном экономическом форуме в этом году особое внимание привлекли отечественные разработки в сфере портативной электроники. На стенде Санкт-Петербурга были представлены умные зарядные устройства и повербанки, оснащенные твердотельными аккумуляторами. Эти батареи отличаются тем, что даже при серьезных механических повреждениях полностью исключают риск возгорания, что делает их одними из самых безопасных на рынке, пишет Gazeta.SPb.

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов лично ознакомился с экспозицией компании VLP, которая занимается выпуском подобных устройств. Его заинтересовал не только уровень безопасности, но и технологические особенности новинки. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков отметил, что созданная экосистема умных зарядных устройств для смартфонов не имеет аналогов в стране и способна изменить подход к мобильной зарядке.

Главная особенность новых зарядных устройств заключается в их интеллектуальном протоколе работы. Система самостоятельно определяет, сколько энергии может принять подключенный смартфон в данный момент, и подает именно этот объем. Такой подход позволяет не только ускорить процесс зарядки, но и продлить срок службы аккумулятора гаджета, минимизируя износ.

Повербанки, выпущенные компанией VLP, также оснащены твердотельными батареями. Благодаря этому они признаны одними из самых безопасных в мире. Даже при сильных ударах или других повреждениях устройства не воспламеняются, что особенно важно для пользователей, часто находящихся в пути или использующих гаджеты в экстремальных условиях.

Эксперты отмечают, что появление подобных аккумуляторов на российском рынке может стать важным шагом в развитии отечественной электроники. Безопасность, надежность и инновационный подход к зарядке делают эти устройства привлекательными как для частных пользователей, так и для корпоративных клиентов. В ближайшее время ожидается начало массового производства и расширение линейки продукции.

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