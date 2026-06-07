Город готовится к запуску инновационной системы - новые возможности для пассажиров

7 июня 2026, 14:44
В Санкт-Петербурге появится оплата проезда с помощью улыбки в транспорте
В Санкт-Петербурге появится оплата проезда с помощью улыбки в транспорте
В Петербурге внедряют необычную систему оплаты проезда в общественном транспорте. Горожан ждут заметные перемены. Новые технологии затронут и другие сферы жизни мегаполиса. Рассказываем первые подробности.
В ближайшее время жители Санкт-Петербурга смогут воспользоваться новой системой оплаты проезда в городском транспорте. Теперь для оплаты поездки в автобусах, троллейбусах и трамваях будет достаточно улыбнуться - инновационная технология распознавания лиц внедряется в рамках соглашения между Сбербанком и администрацией города, выяснил Piter.tv.
Подписание документа состоялось при участии Президента, Председателя Правления Сбербанка Германа Грефа и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. В рамках сотрудничества планируется не только запуск оплаты улыбкой, но и развитие партнерских проектов в различных направлениях.
Совместно с Петербургской Биржей Сбербанк намерен расширять взаимодействие в области товарных рынков и аналитических сервисов. Кроме того, в Санкт-Петербургском государственном университете появится лаборатория, где будут проводиться фундаментальные и прикладные исследования в сфере искусственного интеллекта и математики.
Особое внимание уделяется развитию городской инфраструктуры. Сбербанк поддержит строительство новых жилых комплексов, включая создание детских садов, школ и коммерческих помещений. Соответствующее соглашение подписали первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин и генеральный директор «СЗ «КВС-Пулковский» Сергей Ярошенко.
На XXIX Петербургском международном экономическом форуме Сбербанк заключил ряд соглашений с другими регионами. В Калининградской области цифровые технологии и искусственный интеллект будут внедряться в здравоохранение, образование и экологию. В республике Коми государственные сервисы перейдут в цифровой формат, что позволит упростить взаимодействие граждан с органами власти, ускорить обработку обращений и повысить эффективность работы врачей и учителей.
Внедрение современных решений в транспортной и социальной сферах обещает сделать жизнь горожан удобнее и технологичнее. Ожидается, что новые сервисы будут доступны уже в ближайшие месяцы.
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