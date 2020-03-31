В Санкт-Петербурге проходит испытания новый полуприцеп «Тонар»
- 142
- 0
Фото: Тонар
Он уже перевез достаточное количество песка, грунта и различных фракций щебня, работая в ежедневном режиме как в самой Северной столицы, так и за ее пределами.
Заводчане планируют внимательно следить за работой полуприцепа, контактировать с клиентами и обещают учитывать их пожелания и предложения.
По информации МЗ «Тонар», основные преобразования полуприцепа коснулись объема кузова – он стал объемнее, но по-прежнему выполнен из износостойкой и высокопрочной стали. Попутно увеличена толщина кузова, необходимая для транспортировки скальной породы.
Подвеска – рычажная, усиленная, ориентированная на эксплуатацию в самых тяжелых условиях. В ступице колеса установлен блок-подшипник, не требующий смазки и регулировки.
Тестовая эксплуатация полуприцепа на берегах Невы будет продолжаться.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве