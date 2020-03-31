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31 марта 2020, 18:19

В Санкт-Петербурге проходит испытания новый полуприцеп «Тонар»

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Фото: Тонар
Вот уже неделю в Санкт-Петербурге в режиме тестовой эксплуатации пребывает новый 33-кубовый самосвальный полуприцеп «Тонар» SH3-33 серии Forward производства машиностроительного завод "Тонар".
В Санкт Петербурге проходит испытания новый полуприцеп Тонар

Фото: Тонар

Он уже перевез достаточное количество песка, грунта и различных фракций щебня, работая в ежедневном режиме как в самой Северной столицы, так и за ее пределами.

Заводчане планируют внимательно следить за работой полуприцепа, контактировать с клиентами и обещают учитывать их пожелания и предложения.

По информации МЗ «Тонар», основные преобразования полуприцепа коснулись объема кузова – он стал объемнее, но по-прежнему выполнен из износостойкой и высокопрочной стали. Попутно увеличена толщина кузова, необходимая для транспортировки скальной породы.

Подвеска – рычажная, усиленная, ориентированная на эксплуатацию в самых тяжелых условиях. В ступице колеса установлен блок-подшипник, не требующий смазки и регулировки.

Тестовая эксплуатация полуприцепа на берегах Невы будет продолжаться.


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В Санкт-Петербурге проходит испытания новый полуприцеп «Тонар»
Он уже перевез достаточное количество песка, грунта и различных фракций щебня, работая в ежедневном режиме как в самой Северной столицы, так и за ее пределами.Заводчане планируют внимательно следить за работой полуприцепа, контактировать с клиентами и обещают учитывать их пожелания и предложения.По информации МЗ «Тонар», основные преобразования полуприцепа коснулись объема кузова – он стал объемнее, но по-прежнему выполнен из износостойкой и высокопрочной стали. Попутно увеличена толщина кузова, необходимая для транспортировки скальной породы.Подвеска – рычажная, усиленная, ориентированная на эксплуатацию в самых тяжелых условиях. В ступице колеса установлен блок-подшипник, не требующий смазки и регулировки.Тестовая эксплуатация полуприцепа на берегах Невы будет продолжаться.
2020-03-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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