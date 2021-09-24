24 сентября 2021, 12:36
В Санкт-Петербурге расскажут о будущем автомотофестивале «Движок-2022»
25 сентября в рамках Недели туризма в Санкт-Петербурге на Крестовском острове состоится выставка-презентация Летнего автомотофестиваля «Движок-2022». Посетителям покажут уникальные автомобили: от классики до экстремальных проектов ведущих российских блогеров.
Дарья Климова Фото: пресс-служба фестиваля "ДвижОК"
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Фото: пресс-служба фестиваля "ДвижОК"
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Кроме того, на выставке можно будет увидеть эксклюзивные проекты автомобильных блогеров. Константин Заруцкий (AcademeG) покажет свой «Ультратанк» – люксовый Bentley Continental на гусеничном ходу, а Даниил Хаинов представит проект Лаура-3 или самодельный Pontiac Fiera. Посетители выставки смогут пообщаться с блогерами и другими участниками, представляющими на выставке свои проекты.
Упомянутые модели: Bentley Continental, Pontiac Fiero
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