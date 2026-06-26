Почему автомобили из Китая становятся все популярнее на вторичном рынке города

26 июня 2026, 15:59
В Санкт-Петербурге резко вырос интерес к подержанным китайским автомобилям
В Санкт-Петербурге резко вырос интерес к подержанным китайским автомобилям
Весна принесла неожиданные перемены на рынке авто. Эксперты фиксируют новые тенденции. Цены и спрос на вторичном авторынке удивили даже аналитиков. Подробности - в нашем материале.
Весенний сезон 2026 года стал знаковым для рынка автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге. Внимание покупателей все чаще привлекают машины китайских брендов, и эта тенденция только усиливается. По итогам последних месяцев спрос на такие автомобили увеличился почти на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость подержанного китайского авто в городе сейчас составляет около 2,2 миллиона рублей, пишет Gazeta.SPb.
Особенно заметно вырос интерес к маркам JAC и Zeekr. Продажи автомобилей JAC увеличились более чем на 80%, а Zeekr - почти на 77%. В пятерку лидеров по динамике также вошли Jetour, Tank и Geely. Среди моделей наибольший прирост показал JAC J7, спрос на который вырос почти вдвое. Также популярностью пользуются Chery Arrizo 8, Tank 500, Geely Monjaro и HAVAL Jolion.
Geely Coolray стал самой востребованной моделью среди подержанных китайских автомобилей в Петербурге. Средняя цена на этот кроссовер составляет 1,7 миллиона рублей. В десятку наиболее популярных моделей также вошли HAVAL Jolion, Geely Monjaro, HAVAL F7, Chery Tiggo 7 Pro Max, Chery Tiggo (T11), OMODA C5, Geely Tugella, Chery Tiggo 7 Pro и Tank 500.
Однако не все автомобили удерживают свои позиции по стоимости. Сильнее всего за весенний период подешевели Chery Tiggo (T11), LIFAN X60 и Voyah Free - их цены снизились на 10-14%. Незначительное снижение стоимости наблюдается и у некоторых других моделей, включая Chery Arrizo 8, JAC J7 и Li Auto L9.
Эксперты отмечают, что рост интереса к китайским автомобилям с пробегом связан с их доступностью, современным оснащением и привлекательным соотношением цены и качества. Многие покупатели выбирают такие машины как альтернативу европейским и японским моделям, которые стали менее доступны на российском рынке. Ожидается, что в ближайшие месяцы спрос на подержанные автомобили из Китая продолжит расти, а рынок будет предлагать все больше интересных вариантов для автолюбителей.
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