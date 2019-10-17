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17 октября 2019, 15:57

В Санкт-Петербурге с конвейера завода Nissan сошел 400-тысячный автомобиль

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Фото: Nissan
Петербургский завод Nissan отмечает очередной юбилей. За 10 лет работы здесь собрали 400 тысяч автомобилей. Юбилейным стал Nissan Murano серо-коричневого цвета в максимальной комплектации TOP.
Российский завод Nissan открылся в 2009 году. Сейчас здесь собирают три кроссовера японского бренда: X-Trail, Qashqai и Murano. За минувшие 10 лет с конвейера предприятия сошло 400 000 машин или одна машина каждые 3 минуты 40 секунд. В 2018 году завод выпустил 56,5 тыс. автомобилей, а за 9 месяцев нынешнего года уже произведено 39,8 тыс. кроссоверов.

Честь стать 400-тысячным выпала Nissan Murano. Недавно компания пересмотрела ценовую политику модели, которая стала доступнее в среднем на 10%. Базовая комплектация MID стоит от 2 299 000 рублей, а с учетом всех скидок и специальных предложений цену кроссовера можно снизить до 2 099 000 рублей.

Игорь Бойцов, генеральный директор ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» « Мы гордимся тем, что уже 400 000 клиентов ездят на автомобилях, сошедших с конвейера нашего завода в Санкт-Петербурге. Ежедневно мы совершенствуем производство и внедряем улучшения в процессы, чтобы продолжать поставлять на рынок продукцию самого высокого качества. За 10 лет мы построили стабильное и высокоэффективное производство автомобилей, которые пользуются большой популярностью на рынке. Я хотел бы искренне поблагодарить всех сотрудников и партнеров за их вклад в работу над каждым автомобилем, а также наших клиентов, за то, что они выбирают автомобили, сделанные на нашем заводе. »
Игорь Бойцов, генеральный директор ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»

Две недели назад российский офис Nissan объявил о введении сервиса расширенной 5-летней поддержки. Она уже доступна в официальных дилерских центрах Nissan по всей России для кроссоверов марки, приобретенных с 1 октября. К стандартной заводской гарантии 3 года или 100 тысяч километров пробега добавилась новая программа пост-гарантийного обслуживания, которая будет действовать в течение еще двух лет после окончания заводской гарантии или до достижения 150 000 километров пробега.

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Форум Nissan Murano
Цитата:| Японцы издеваются! Цитата:| В автомобиле такого класса не установить датчик уличной температуры и КАССЕТНЫЙ!!!! магнитофон - это форменное безобразие. Датчик температуры - есть!!
Игорь К.
Форум Nissan Quashqai
Уважаемые водители автомобиля Кашкай 2014, подскажите плиз, может у кого было такое, при скорости от 70 ка в час и выше, начинает появляться скрежет как будто камешки по крыши стучат, чем больше скорость, тем чаше звук, как сбрасываешь до 50 - 60 скрипение пропадает, не пойму что это!
Евгений
Форум Nissan X-Trail
Компания Nissan было одной из тех компаний, которая пошла в све время на смелый эксперимент. Они выпустили то, что мы сейчас называем кроссовером или "паркетником" под названием X-Trail, который до сих пор пользуется бешеной популярностью и совсем недавно пережил первыйв своей жизни рестайлинг. Для кого ...
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В Санкт-Петербурге с конвейера завода Nissan сошел 400-тысячный автомобиль
Российский завод Nissan открылся в 2009 году. Сейчас здесь собирают три кроссовера японского бренда: X-Trail, Qashqai и Murano. За минувшие 10 лет с конвейера предприятия сошло 400 000 машин или одна машина каждые 3 минуты 40 секунд. В 2018 году завод выпустил 56,5 тыс. автомобилей, а за 9 месяцев нынешнего года уже произведено 39,8 тыс. кроссоверов.Честь стать 400-тысячным выпала Nissan Murano. Недавно компания пересмотрела ценовую политику модели, которая стала доступнее в среднем на 10%. Базовая комплектация MID стоит от 2 299 000 рублей, а с учетом всех скидок и специальных предложений цену кроссовера можно снизить до 2 099 000 рублей.{{person_165_Мы гордимся тем, что уже 400 000 клиентов ездят на автомобилях, сошедших с конвейера нашего завода в Санкт-Петербурге. Ежедневно мы совершенствуем производство и внедряем улучшения в процессы, чтобы продолжать поставлять на рынок продукцию самого высокого качества. За 10 лет мы построили стабильное и высокоэффективное производство автомобилей, которые пользуются большой популярностью на рынке. Я хотел бы искренне поблагодарить всех сотрудников и партнеров за их вклад в работу над каждым автомобилем, а также наших клиентов, за то, что они выбирают автомобили, сделанные на нашем заводе.}}Две недели назад российский офис Nissan объявил о введении сервиса расширенной 5-летней поддержки. Она уже доступна в официальных дилерских центрах Nissan по всей России для кроссоверов марки, приобретенных с 1 октября. К стандартной заводской гарантии 3 года или 100 тысяч километров пробега добавилась новая программа пост-гарантийного обслуживания, которая будет действовать в течение еще двух лет после окончания заводской гарантии или до достижения 150 000 километров пробега.
2019-10-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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