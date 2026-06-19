Старый завод GM, новый российский бренд: как Jeland J7 возвращает полный цикл автомобильного производства в Петербург

19 июня 2026, 08:00
В Санкт-Петербурге стартует выпуск нового кроссовера Jeland J7 для России
В Санкт-Петербурге стартует выпуск нового кроссовера Jeland J7 для России
Компания «АГР Холдинг» запускает производство кроссовера Jeland J7 на бывшем заводе General Motors в Петербурге. Модель обещает высокий уровень оснащения и безопасности, а также адаптацию к российским условиям. Почему этот запуск важен для рынка и что отличает новинку - разбираемся в деталях.
Российский рынок автомобилей продолжает меняться: запуск производства кроссовера Jeland J7 в Санкт-Петербурге может стать заметным событием для автолюбителей. В условиях, когда многие зарубежные бренды ушли с рынка, появление новой модели, адаптированной под местные реалии, становится особенно актуальным. Jeland J7 - это не просто очередная новинка, а попытка предложить водителям современный автомобиль с учетом российских дорог и климата.
Jeland - бренд, созданный «АГР Холдинг» специально для России. Первая модель марки, Jeland J6, уже поступила в продажу и представляет собой локализованную версию китайского Jaecoo J6. Теперь к ней присоединяется Jeland J7, который также основан на китайском прототипе Jaecoo J7, но получил собственные отличительные элементы и адаптацию для российских условий. Как сообщает компания, выпуск организован на бывшем заводе General Motors, что позволяет наладить полный цикл производства, включая сварку и окраску кузовов.
Jeland J7 выделяется внедорожным стилем и современным оснащением. Внешне автомобиль получил классический силуэт с четкими линиями, а передняя часть украшена светодиодной оптикой с оригинальным рисунком. 18-дюймовые литые диски подчеркивают баланс между эстетикой и проходимостью. Внутри - просторный салон с отделкой из экокожи, вентиляцией передних сидений и панорамным люком. Центральное место занимает вертикальный сенсорный дисплей мультимедийной системы диагональю 13,2 дюйма, а за работу цифровых функций отвечает мощный восьмиядерный процессор с 16 Гб оперативной памяти.
Для комфорта в российских условиях предусмотрен полный «зимний» пакет: обогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя. Водителю доступны интеллектуальное голосовое управление, проекционный дисплей и быстрая беспроводная зарядка для смартфона. За безопасность отвечают шесть подушек, силовой каркас из высокопрочной стали и комплекс ассистентов ADAS: адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, мониторинг слепых зон и ассистент движения в пробках. Для маневрирования в тесных условиях предусмотрена система панорамного обзора 540° с функцией «прозрачного шасси».
Технически Jeland J7 оснащается 1,6-литровым турбомотором: 150 л.с. для переднего привода и 186 л.с. для полного. Коробка - только семиступенчатый робот. Полноприводные версии получили интеллектуальную систему ARDIS с семью режимами движения, что позволяет адаптироваться к разным дорожным покрытиям - от асфальта до снега и грязи. Подробности о комплектациях и ценах пока не раскрываются, но ориентироваться можно на стоимость исходного Jaecoo J7, который сейчас стартует от 2 650 000 рублей.
Появление Jeland J7 - не единственный пример локализации зарубежных моделей для российского рынка. Аналогичные процессы идут и у других брендов: например, корейский Kia Seltos также выходит ограниченными партиями, что создает дополнительную конкуренцию среди кроссоверов (подробности о ситуации с Kia Seltos). Это подтверждает тренд на адаптацию и локализацию популярных моделей под требования российских покупателей.
В целом, запуск Jeland J7 может стать важным шагом для развития отечественного автопрома. Производство на территории России позволяет снизить зависимость от импорта и поддержать занятость в регионе. Кроме того, ставка на современные технологии и высокий уровень безопасности может привлечь внимание тех, кто ищет альтернативу ушедшим западным брендам. Важно отметить, что окончательные цены и комплектации будут объявлены позже, а спрос на новинку во многом определит дальнейшее развитие бренда Jeland на российском рынке.
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