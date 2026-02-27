Переломный момент: в Петербурге завершается техперевооружение завода для выпуска JELAND

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дмитрий Новиков

27 февраля 2026, 20:01

В Санкт-Петербурге завершается переломный этап в развитии отечественного автопрома: холдинг «АГР» совместно с компанией Defetoo объявил о полном техническом переоснащении производственной площадки, где вскоре стартует выпуск автомобилей под новым брендом JELAND. Как сообщает Автостат, речь идет о бывшем заводе в Шушарах, который еще недавно казался пустым корпусом без инженерных коммуникаций и оборудования.

Первый контейнер с металлоконструкциями для монтажа жестких ограждений прибыл на площадку летом прошлого года. За короткое время на завод было поставлено около 600 контейнеров с современным оборудованием и технологиями работы. На данный момент все основные работы по установке завершены и переходят к этапу доналадки, чтобы запустить производство по технологии полного цикла. Особое внимание уделяют процессам автоматизации: внедрению современных решений, позволяющим повысить эффективность и снизить влияние человеческого фактора.

Проектная мощность нового завода впечатляет – до 100 тысяч автомобилей в год. Для тестирования готовых машин построена отдельная дорожка, благоустроена прилегающая территория: отремонтированы дороги, тротуары, создана комфортная инфраструктура для персонала и логистики. По информации Автостата, комплексное техническое перевооружение не только восстановит производство, но и выведет его на принципиально новый уровень.

Если вы не знали, JELAND — это новый отечественный автомобильный бренд, который делает ставку на современные технологии и высокий уровень локализации производства. Холдинг «АГР» известен как крупный игрок на российском рынке, активно инвестирующий в развитие промышленности и создание новых рабочих мест. Компания Defetoo специализируется на внедрении инновационных решений в машиностроении и автоматизации производственных процессов. Их совместный проект в Санкт-Петербурге стал одним из ярких примеров промышленного партнерства последних лет.

JELAND — это молодой, но амбициозный бренд, появившийся на российском рынке в ответ на растущий спрос на современные и доступные автомобили отечественного производства. Компания делает акцент на внедрении передовых технологий, автоматизации и высоких стандартах качества. Благодаря поддержке ведущих промышленных партнеров и масштабным инвестициям, JELAND рассчитывает занять заметную долю рынка и предложить покупателям новые решения в сегменте легковых автомобилей. Запуск производства в Санкт-Петербурге — важный шаг для укрепления позиций бренда и развития автомобильной отрасли в России.

