Редкая возможность: автодом ГАЗ 3308 с бензиновым мотором и историей — обмен или продажа

30 декабря 2025, 05:31
В Сарапуле продают автодом на базе ГАЗ 3308 с возможностью обмена на Ниву
В Сарапуле выставлен на продажу уникальный автодом на базе ГАЗ 3308. Машина в хорошем состоянии, с обновленным двигателем и возможностью обмена на Ниву или Шевроле. Подробности сделки и технические нюансы - в нашем материале.
В Сарапуле появился интересный вариант для тех, кто ищет не просто автомобиль, а настоящего помощника для хозяйства или путешествий. На продажу выставлен полуинтегрированный автодом, созданный на базе ГАЗ 3308 2001 года выпуска. Этот автомобиль не только выделяется своей универсальностью, но и имеет ряд особенностей, которые могут заинтересовать как любителей внедорожников, так и поклонников автодомов.
Главная изюминка - бензиновый двигатель, который был установлен в 2018 году. Благодаря этому обновлению машина получила вторую жизнь и готова к новым испытаниям. За все время у автомобиля было всего два владельца, что говорит о бережном отношении и прозрачной истории эксплуатации. Задние шины заменены совсем недавно, а передние - два года назад, что гарантирует уверенное сцепление с дорогой в любых условиях.
Автомобиль оборудован специальной маркировкой, позволяющей устанавливать или модифицировать дополнительное оборудование под индивидуальные задачи. Это делает ГАЗ 3308 отличной платформой для переоборудования под любые нужды - от экспедиций до работы в сельской местности. Все системы исправны, электроника функционирует без нареканий, а внешний вид и техническое состояние соответствуют заявленному описанию.
Если вы давно мечтали о собственном автодоме или ищете надежного помощника для хозяйственных нужд, этот ГАЗ 3308 может стать отличным выбором.
