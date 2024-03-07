В Саратовской области Lada Granta залетела между двумя минивэнами. Три человека погибли
Фото: пресс-служба прокуратуры Саратовской области
В минивэнах ехали граждане Узбекистана и Киргизии в возрасте от 19 до 34 лет. Несколько человек получили травмы. Их доставили в районную больницу, но после оказания медицинской помощи отпустили. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
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-
28.02.2024, 06:57
Под Саратовом в столкновении двух вазовских легковушек погибли шесть человек
В ночь на среду, 28 февраля, в Лысогорском районе Саратовской области произошла серьезная авария с участием ВАЗ-2112 и Lada Granta. В каждом автомобиле погибли по трое мужчин. Выжить удалось лишь одному.Читать далее
-
26.02.2024, 00:14
Стало известно, что входит в комплектацию самого дешевого нового автомобиля в России
Звание самых доступных новых автомобилей на российском авторынке прочно закрепилось за семейством Lada Granta. Самый дешевый на сегодняшний день вариант стоит 700 тысяч рублей.Читать далее
-
19.02.2024, 07:39
Названы самые популярные автомобили в Москве и Санкт-Петербурге в 2023 году
Бестселлером отечественного авторынка в 2023 году стали автомобили марки Lada, но предпочтения (и возможности) автомобилистов двух столиц серьезно отличаются от общероссийских.Читать далее
-
16.02.2024, 14:56
В Lada Granta вернулась Алиса
Компания АвтоВАЗ сообщила о возобновлении производства автомобилей Lada Granta с мультимедийной системой EnjoY Pro. Новая опция будет доступна покупателям седанов и хэтчбеков.Читать далее
-
14.02.2024, 22:52
Названы лучшие 3-летние автомобили, которые не теряют в цене
Аналитическое агентство «Автостат» в 10-й раз опубликовало итоги ежегодного исследования Residual value, которое показывает, как меняется цена автомобиля через три года после покупки.Читать далее
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