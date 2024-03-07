В Саратовской области Lada Granta залетела между двумя минивэнами. Три человека погибли

Ранее мы писали Под Саратовом в столкновении двух вазовских легковушек погибли шесть человек В ночь на среду, 28 февраля, в Лысогорском районе Саратовской области произошла серьезная авария с участием ... Читать далее

Трагедия произошла около 01:40 ночи на 551-ом километре трассы Нижний Новгород – Саратов в Петровском районе Саратовской области вблизи деревни Тарумовка. По информации регионального управления ГИБДД автомобиль Lada Granta залетел между двумя минивэнами Toyota Alphard и Toyota Estima. В результате, все ехавшие в отечественной легковушке погибли на месте: 36-летний водитель и два его пассажира, мужчина и женщина, их личности сейчас устанавливают. Тела погибших спасатели доставали из покореженного автомобиля с помощью гидравлического инструмента.

В минивэнах ехали граждане Узбекистана и Киргизии в возрасте от 19 до 34 лет. Несколько человек получили травмы. Их доставили в районную больницу, но после оказания медицинской помощи отпустили. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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